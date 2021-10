Politiker har politianmeldt Kinas ambassade for tyveri

- Hvor heldig kan man være! Der var lige netop plads til et par plakater foran den kinesiske ambassade.

Sådan skrev Thomas Rohden (R), der stiller op til Regionrådsvalg, på Twitter søndag, efter han havde hængt sine 10 valgplakater med Tibets flag og budskabet 'Stop samarbejdet med Kina' på.

Mandag har han dog valgt at politianmelde Kinas ambassade for tyveri, da plakaterne blot få timer efter var pillet ned fra træerne ude foran.

Thomas Rohden havde både Tibets flag og budskabet 'Stop samarbejdet med Kina' på. Privatfoto.

Helt overbevist

Thomas Rohden fortæller, at ikke havde forestillet sig, at plakaterne blev pillet ned, da han planlagde sin 'gimmick'.

- Jeg ved jo godt, at man fra Kinas side har svært ved at acceptere kritik, men jeg havde alligevel ikke forventet, at de ville blande sig i et dansk valg, siger han.

Og selvom det endnu ikke er bevist, er han helt overbevist om, at det er kineserne, der har pillet hans plakater ned

- Vi kan godt lege, at der er en teoretisk mulighed for, at der er gået en tilfældig mand forbi og pillet mine plakater ned. Det tror jeg altså ikke på, siger Thomas Rohden.

Der gik kun fire timer

Thomas Rohdens forestilling om, at Kina ikke ville blande sig i et dansk valg, ændrede sig da, allerede da han hængte plakaterne op.

- Der kom en medarbejder ud og kiggede på os, da vi hængte dem op. Allerede der tænkte jeg, at de måske ville røre på sig, siger han.

Der skulle dog heller ikke gå mere end fire timer, før hans veninde i området kunne fortælle ham, at de var pillet ned igen.

- Jeg ved ikke, hvor de er, men jeg antager ikke, at de er udstillet på ambassaden, siger Thomas Rohden.

Thomas Rohden fik sendt dette billede af sin veninde blot fire timer efter. Privatfoto.

Har 10 nye plakater klar

Thomas Rohden mener ikke, at det er en ligegyldig provokation at hænge sine Kina-kritiske plakater op netop foran ambassaden.

- Det giver jo rigtig god mening at hænge plakaterne lige netop der, fordi det kobler budskabet med situationen, siger han.

Derfor har han også fået lavet 10 nye plakater, som han har tænkt sig at hænge op foran ambassaden tirsdag.

- Jeg tænker, at der ikke bliver flyttet på dem, nu hvor de er blevet politianmeldt, siger Thomas Rohden.

Ekstra Bladet har spurgt Kinas ambassade, om det er dem, der har pillet plakaterne ned, men de har ikke svaret på henvendelsen.