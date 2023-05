Politiker i Lalandia-gakgak: Fik regning for tomt hus

Klemt inde mellem Vesterhavet og endeløse klitter i Søndervig ligger et af de største indendørs badelande i Danmark.

Her skulle Danmarksdemokraternes folketingsmedlem Dennis Flydtkjær nyde en forlænget weekend med familien i et feriehus ved feriecentret Lalandia.

Men på grund af sygdom kom familien aldrig af sted.

Kort efter blev familien alligevel opkrævet en regning for 915 liter vand, der angiveligt skulle være deres forbrug under weekenden i feriehuset ved Søndervig.

Det undrede Dennis Flydtkjær, da familien aldrig satte en fod i det lejede sommerhus.

Lalandia åbnede i Søndervig i 2022, men har været under heftig kritik for ikke at passe ind i naturen ved den jyske vestkyst. Foto: Joachim Ladefoged

- De prøvede først at give os en søforklaring om, at det var opgjort i enheder, men på regningen står der liter, siger han til Ekstra Bladet.

- Men det er jo stadig lige meget, når vi aldrig har været der. Og selvom vi var der, så skulle vi virkelig bruge meget vand, hvis vi skulle have brugt 915 liter, tilføjer han.

Regningen lød på 87 kroner for vandforbruget i det tomme feriehus.

Dennis Flydtkjær valgte efterfølgende at klage over opkrævningen.

- De endte med at anerkende, at det var en fejl og så trak de regningen tilbage, siger Dennis Flydtkjær, der har været folketingsmedlem siden 2011.

'Det lyder mærkeligt'

Lalandias Marketingdirektør Thomas Bahn Jespersen mener, at der må tale om en fejl i opkrævning fra Lalandias side.

- Jeg kender ikke noget til den pågældende sag, men det lyder meget underligt, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi skal lige finde ud af, hvad der op og ned, men hvis han ikke har været i huset, så skal han jo ikke opkræves for vand. Det er jo private huse, så vi opkræver jo et slags forbrug for strøm, selvom huset ikke bliver brugt. Men en opkrævning for vandforbruget lyder meget mærkeligt, tilføjer han.

Han erkender samtidig, at der må være tale om en fejl.

'Gæsten er velkommen til at kontakte mig, så vi kan få det bragt i orden,' skriver han efterfølgende til Ekstra Bladet.

Lalandia Søndervig åbnede i juni 2022 og består af 483 ferieboliger, der omgiver den såkaldte Aquadome.