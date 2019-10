Politiker raser: - Det er forkasteligt!

Andreas Steenberg (B) raser over hvordan ægteparret Lasse og Iamae er blevet behandlet. 15 dages uvidenhed medførte en anholdelse, en udvisning og en aflyst afrejse for brasilianske Iamae

Iamae Lima Giacchino og hendes danske mand Lasse Petersen Giacchino har været igennem et turbulent forløb med anholdelse og hjemsendelse. Onsdag morgen skulle hun have været udvist, men en teknikalitet har forlænget ventetiden.

Denne sag har vakt opsigt hos De Radikale Venstres udlændinge- og Integrationsordfører, Andreas Steenberg.

- Det er helt latterligt, at hun skal sendes tilbage til Brasilien, og at hun så ikke må komme af sted til den planlagte tid onsdag på grund af en mellemlanding i Paris, det er jo hovedrystende dumt, raser politikeren.

En dybt rystet Iamae får trøst af den lige så frustrerede ægtemand, Lasse. Foto: Linda Johansen

Fem timer bag lås og slå, en enkelt afhøring og til sidst en løsladelse med beskeden om, at hun skal pakke sine ting og forlade landet omgående. Sådan endte parrets besøg hos Udlændingenævnet fredag.

Havde booket billetten

Iamae og Lasse havde allerede booket flybilletten ud af landet, to dage inden hun blev anholdt.

- Var det virkelig nødvendigt at politiet skulle anholde Iamae? Der var ingen risiko for, at hun ville blive i landet, spørger en rystet Andreas Steenberg, som er udlændinge- og Integrationsordfører hos De Radikale Venstre, og fortsætter:

- Jeg synes, at danske statsborgere burde have ret til at have deres ægtefæller hos sig i vores fædreland.

To dage inden besøget hos Udlændingenævnet var det første chok kommet. Lasse Petersen Giacchino havde modtaget et brev fra Udlændingestyrelsen. Iamae havde fået afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse, fordi hun tidligere på året havde opholdt sig ulovligt i Danmark i 15 dage.

Ægteparret er på vej ind for at afhente Iamaes pas, som dage forinden blev konfiskeret af politiet. Foto: Linda Johansen

- De 15 dage, der er tale om, lå i foråret, hvor hun rejste hertil, fordi jeg blev indlagt på hospitalet med en slem sygdom. Vi var ikke opmærksomme på, at hun havde opholdt sig her 15 dage for længe forud for ansøgningen, fortæller en meget fortvivlet ægtemand.

En ærlig fejl

Iamae har aldrig haft nogen intention om at opholde sig ulovligt i landet. Men Lasses pludseligt opståede sygdom gjorde, at Iamae besøgte landet en gang for mege.

- De har overtrådt nogle regler, men det har de gjort i uvidenhed. Så der er tale om 15 dage for meget. Politiets indblanding, og at hun blev arresteret er alt for voldsomt og forkasteligt, siger Andreas Steenberg.

Netop måden Iamae er blevet behandlet på forarger Andreas Steenberg.

Dybt rystede kommer de ud 40 minutter efter. Uden pas og uden vished. Foto: Linda Johansen

- Det er jo et meget stort overgreb at blive anholdt og komme igennem hele den mølle. De er jo ikke nogle farlige mennesker, forklarer han.

Fordi parret ikke har haft nogen intentioner om at ulovligt opholde sig i landet, kan Andreas Steenberg ikke forstå, hvorfor man ikke ser på helheden af situationen.

- Det er pinligt og horribelt, at hun bliver behandlet på denne her måde. For noget, som ikke har gjort skade på nogen, afslutter han.

