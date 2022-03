Politiker raser: - Udansk!

Forargelsen er stor, efter Ekstra Bladet mandag sammen med Fagbladet 3F kunne fortælle, hvordan tre rumænske medarbejdere på byggeriet af det nye Universitets Hospital i Odense bliver chikaneret.

Adrian Justin Ichim hans bror, Alexandru Ichim, og deres kollega Constantin Birda står således frem og fortæller, hvordan deres arbejdsgiver har været efter dem, efter de meldte sig ind i en fagforening.

- Aftalen var, at vores arbejdsgiver skulle stå for kost og logi, siger Adrian Justin Ichim.

Lugtede fælt

- Vi havde ikke mere mad, og da jeg kontaktede formanden, fik jeg at vide, at der ikke skulle handles ind. Jeg skulle i stedet komme over i en af de andre lejligheder i Vollsmose og få noget kød. Da jeg kom derover, lå der tre døde grise på altanen, som var skåret ud i kvarte.

Han beskriver, hvordan stanken var ulidelig:

- Vi fik at vide, at vi kunne gå i gang med at skære ud og putte det i poser. Jeg ville ikke spise det, men nogle af de andre i firmaet skar grisene ud, og kødet lå i flere dage på affaldssække på gulvet, inden det kom i fryseren. Det lugtede fælt i hele lejligheden, fortæller han.

Morten Weiss-Pedersen (K) er 2. næstformand i Region Syddanmark og formand for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i regionen.

Udansk

Han har mandag taget sagen op i regionsrådet, og han vil nu stille spørgsmål til, om regionen følger byggeriet og arbejdsmiljøet på byggepladsen godt nok.

- Moralsk kvalme er berettiget i denne sag, siger han.

Adrian Justin Ichim, Alexandru Ichim og Constantin Birda arbejder på byggeriet af det nye Universitets Hospital i Odense. Som en del af kontrakter har de kost og logi, men efter de meldte sig ind i en fagforening, blev supermarkedets mad skiftet ud med tre døde grise. Foto: Michael Drost Hansen/Fagbladet 3F.

- Det er fuldstændig udansk, og det er ikke godt nok. Når vi bruger flere milliarder af skatteydernes penge, skal vi sikre os, at entreprenøren sørger for underleverandører, som behandler deres medarbejdere ordentligt.

Han tvivler på, om byggeriet bliver tjekket godt nok, og han forbeholder sig ret til at stille forslag om en bedring sikring af byggeriet.

Det italienske entreprenørfirma Itinera hyret til at stå for størstedelen af byggeriet, som skatteyderne betaler 2,8 milliarder kroner for.

Tager afstand

Selskabet har hyret ID Forte som underentreprenør, og det var chefen herfra, der servede død gris for Adrian Justin Ichim, Alexandru Ichim og Constantin Birda.

Mens ID Forte ikke er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse på såvel mail som telefon, slår Itinera fast, at medarbejderne skal behandles ordentligt.

’Det siger sig selv, at alle medarbejdere skal behandles med respekt, og hvis det er foregået, som I beskriver, så tager vi klart afstand fra det,’ skriver Christian Lemvigh, pressetalsmand i Itinera, i en mail.