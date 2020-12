Politiker smittet: Helt byråd må nu testes

Socialdemokraten Abdinoor Adam Hassan fra Odense er testet positiv for coronavirus, og da han i sidste uge deltog i et byrådsmøde på rådhuset, skal hele byrådet nu testes for virus.

Det skriver Fyens Stiftstidende. Ud over at være medlem af byrådet er Abdinoor Adam Hassan jobrådgiver i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og afdelingsformand i Egeparken i bydelen Vollsmose, hvor han bor.

Netop Vollsmose er hårdt ramt af coronavirus. En folkeskole i området, nemlig Abildgårdsskolen, er på anden uge lukket på grund af de høje smittetal. Ifølge byens borgmester, Peter Rahbek Juel, tegner bydelen sig for omkring 20 procent af alle smittede i byen.

Fyens Stiftstidende skriver, at kommunen efter Hassans positive coronatest har konsulteret Styrelsen for Patientsikkerhed, og at man på den baggrund anbefaler alle, der var til stede ved byrådsmødet at gennemgå en coronatest.

Byrådsmøderne i Odense har tidligere under coronakrisen været afholdt digitalt, men nu afholdes de altså fysisk under iagttagelse af regler om mundbind og fysisk afstand mellem mødedeltagere.

To byrådsmedlemmer, der har været i nær kontakt med Hassan, er nu gået i selvisolation og skal testes to gange, skriver avisen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Abdinoor Adam Hassan.

