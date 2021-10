Politiker svinet til: 'Den største næse blandt kandidaterne'

Freja Fokdal, der er kandidat til kommunalvalget, har på et døgn modtaget flere negative kommentarer på de sociale medier - flere af dem på TikTok

Landsforræder. Samfundsnasser. Fremstil dig anderledes.

I et Facebook-opslag har 25-årige Freja Fokdal delt nogle af de kommentarer, hun har fået efter blot et døgn med valgkamp. Hun stiller op til kommunalvalget for Radikale Venstre i Frederiksberg Kommune.

- Jeg synes, at det er et demokratisk problem, at tonen er, som den er i den offentlige debat. Det betyder, at der er flere, der ikke tør stå frem og stille op, siger Freja Fokdal til Ekstra Bladet.

Hun har valgt at dele kommentarerne på sin Facebook for at vise, hvad man skal stå model til som kandidat til kommunalvalget.

- Det er superærgerligt, at man er nødt til at opbygge så hård hud som politiker. Selvfølgelig skal man kunne tåle at få kritik af sine holdninger, når man er politiker. Men mange af kommentarerne går ikke på min politik. De går på mit udseende og min person, siger Freja Fokdal.

Herunder kan du læse de kommentarer, Freja Fokdal har samlet. Artiklen fortsætter under ...

En har blandt andet kommenteret, at Freja Fokdal må have den største næse iblandt alle kandidaterne. Flere gør også grin med hendes efternavn. Heldigvis lader hun ikke sig ikke gå på af de negative holdinger.

- Det påvirker mig ikke så meget, men det kan nok godt ramme de nye kandidater i politik, siger hun.

Laver videoer på TikTok

Freja Fokdal er flittig bruger af det sociale medie TikTok, hvor hun jævnligt slår videoer op. Nogle af dem handler om kommunalpolitik, men andre viser også, hvordan hun lægger makeup eller laver mad.

'Yikes. Pinligt at poste sådan noget her. Du opfører dig sgu langtfra som en som burde være i nærheden af et kv (kommunalvalg, red.).'

Sådan skriver en person, der har set Freja Fokdals videoer på TikTok. Hun kan dog ikke selv se, hvorfor man ikke både kan være kommunalpolitiker og bruger af TikTok.

- Det er ærgerligt, hvis der kun er plads til politikere, der er alvorlige hele tiden. Vi er jo også bare mennesker, og jeg synes, TikTok er et sjovt medie, så jeg kan ikke se, hvorfor folk ikke kan tage mig seriøst på grund af det, siger Freja Fokdal.

Hun håber på, at folk vil tænke mere over, hvad de skriver af kommentarer på sociale medier.

- Hvis det ikke er noget, man ville sige i virkeligheden, skal man heller ikke skrive det.

