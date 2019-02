Politiker viser barm i parlamentet: Nu er hun gået viralt

Politikeren Ana Paula da Silva, der i Brasilien kort og godt bliver kaldt for Paulinha, er netop blevet medlem af det brasilianske parlament.

Og det er ikke gået stille for sig. Da Paulinha på sin første dag i parlamentet skulle sværge troskab til den brasilianske stat, var hun nemlig iført et par røde bukser med en matchende rød top, der i den grad fremhævede hendes fortrin.

På nogle billeder er Paulinha også iført en rød jakke over den frække top. På de billeder ser det næsten ud, som om Paulinha er helt nøgen inde under sin røde jakke. Men en lille rød strop, der går på tværs af hendes bryster, afslører, at hun faktisk har en top på inde under jakken.

Billederne har imidlertid fået mange brasilianere til at få kaffen galt i halsen. Historien er gået viralt og har også spredt sig til medier i hele verden.

Det skriver flere medier, heriblandt ABC News og Washington Post og AP

Nogle vil måske undre sig over, at forargelsen har været så stor i Brasilien, der blandt andet er kendt for letpåklædte kvinder i g-streng på Cobacabana i Rio de Janeiro, men Brasilien er imidlertid også et meget katolsk konservativt land på mange områder.

I forbindelse med første dag i parlamentet skulle Paulinha også sværge troskab til det brasilianske parlament. Og det er et af de billeder, der er gået verden rundt.

'Bryster i disharmoni'. Således lød en overskrift torsdag af klumme-skriveren Marilitz Pereira Jorge i en af landets største aviser Folha de S. Paulo.

I Sydamerikas største land Brasilien har man længe haft problemer med vold mod kvinder, og mænd dominerer fortsat majoriteten af den offentlige sfære, heriblandt politik.

- Jeg tror, at deltagelsen af kvinder i politik i vores land er så lille, at når vi endelig dukker op, så ender det med at fremprovokere den slags vrede, siger Paulinha til AP.

Ana Paula da Silva, der i øvrigt er mor til to børn, fortæller i øvrigt, at hun selv gik ud for at købe det tøj, hun ville være iklædt på sin første dag i parlamentet. Og hun valgte det outfit, som hun selv mente var det flotteste.

- Det er min stil, fortæller den 43-årige Paulinha.

Politikerens kritikere, heriblandt rigtig mange kvinder, gik straks til angreb på Paulinha på de sociale medier, hvor hendes valg af tøj er blevet kaldt alt fra 'vulgært' til 'chokerende' og 'upassende'. Der var også nogle, der sendte fornærmende beskeder til hende, nogle af dem oven i købet voldelige.

Der er selvfølgelig også mange i Brasilien, der har støttet den 43-årige politiker og udtrykt, at hendes tøj ikke burde have nogen betydning, samt at det ville være mere fornuftigt at sætte fokus på mere vigtige sager.

Paulinha mener selv, at de negative reaktioner mod hendes tøj skyldes den dybt forankrede sexistiske kultur i Brasilien.

På Facebook spurgte en mand Paulinha, hvordan hendes nedringede top bidragede til demokratiet? Hertil svarede politikeren:

'Denne fordomsfulde og macho-dominerede verden, I lever i, er ikke min verden. Jeg har set masser af mænd iklædt jakke og slips, der har taget penge ud af sundheds-ordningen eller skåret ned på ordningen omkring skolemad. Det er uacceptabelt', skrev Paulinha, der også truede med, at hun ville sagsøge de folk, der har sendt de mest aggressive beskeder til hende.