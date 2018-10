Politikere foreslår lavere slik-afgift: - Lyder som en dårlig ide

I Frellsens chokoladebiks på Strøget i indre København, bliver der hver dag langet chokolade over disken til lækresultne kunder, der måtte overgive sig til fristelsen for noget lækkert til den søde tand.

Her ligger den ene indbydende chokolade i montren og lokker efter den anden, mens flødebollerne med marcipanbund indtrængende plager om at komme med kunderne hjem.

De kunder, der lægger turen forbi den lille butik, er usikre på, hvorvidt DFs forslag er en god idé.

Folk vil købe mere

Forlagsredaktør Marianne Nordlunde er inde for at købe en lille gave i form af lidt delikat chokolade, da Ekstra Bladet møder hende i butikken. Hun mener, at det kan få en negativ effekt på sundheden, hvis forslaget bliver en realitet.

Marianne Nordlunde kan ikke se fidusen i at sænke afgifterne på chokolade og slik. Det vil bare føre til øget forbrug. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg synes, det lyder som en dårlig ide at sænke afgiften, fordi så vil folk bare købe mere af det.

Den holdning deles af Eva, der er inde i butikken for at købe lidt lækkert, som hun kan dele med familien derhjemme. Hun mener, at man i stedet burde sænke afgiften andre steder.

Eva foreslår, at politikerne i stedet sænker afgifterne på frugt og grønt, end på usunde varer. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Man skulle sænke momsen på frugt og grønt. Det ville jeg gå ind for.

Gave til danskerne

På direktionsgangen i Frellsen hilser man DF's forslag om at sænke afgiften på slik og chokolade velkommen. Ja, man betragter det faktisk som en gave til den danske befolkning, hvis politikerne på Christiansborg tør give afgiften et ordentlig hak på tuden.

- Da jeg startede i 1998, var afgiften dengang på 11,20 kroner. Siden da er den blevet sat op flere gange, og nu er afgiften på 25,97 kroner, fortæller direktør i Frellsen, Peter Frellsen, til Ekstra Bladet.

En af dem, vi møder på gaden, der kan se fornuften i at sænke afgiften, er Claus Olsen. Han har altid synes, at afgiften på slik og chokolade er et indgreb på folks frihed.

- Hvis folk vil dø af hjertesygdomme, så må de selv om det, siger han.

Selvom folk skal have deres egen frie vilje, forudser han ikke, at en sænkelse af afgiften vil få den store indflydelse på salget af søde sager.

- Det tror jeg ikke. Så skal afgiften virkelig sænkes, så prisen falder helt vildt, er konklusionen.

Selvom Claus Olson har tabt 30 kilo, så mener han ikke, at staten behøver blande sig i, hvad folk spiser. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Vil bekæmpe kriminalitet

Ifølge DFs finansordfører, René Christensen, så er formålet med at sænke afgiften at gøre livet sværere for dem, der tjener ulovlige penge på at importere slik og chokolade til Danmark fra for eksempel Sverige.

Det argument vækker ikke meget forståelse hos kunderne i Frellsen.

- Den køber jeg ikke. jeg tænker, at folkesundheden vejer tungere, fortæller Pia Jellerup, der til daglig er sundhedsplejerske.

- Hvis det kun var kvaliteten og den gode chokolade, så kunne jeg se, at forslaget gav mening, fortæller Pia Jellerup. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Anderledes forholder det sig for Peter Frellsen, der anerkender problematikken med den ulovlige import af slik, der har haft stor økonomisk påvirkning for forretningen.

- Da jeg startede for 20 år siden, der udgjorde en tredjedel af vores omsætning slik. Det er i dag under fem procent af vores omsætning. Vi kan ikke sælge slik mere, fordi slik bliver solgt illegalt på ethvert gadehjørne, fortæller Peter Frellsen.

Afgiften skal helst væk

Selvom chokolade-direktøren glæder sig over forslaget om billigere slik og chokolade, så skal afgiften sænkes markant, før det vil have en effekt.

- Jeg vil sige, at hvis vi skal kunne sænke prisen ude i vores butikker, så skal den sættes mærkbart ned. Jeg tænker minimum 25 procent.

- Den allerstørste effekt vil man se, hvis afgiften på chokolade blev halveret eller helt afskaffet. Så vil det virkelig være noget, som man ville lægge mærke til på priserne rundt omkring, siger direktør Peter Frellsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ernæringsekspert: Man kan frygte et større forbrug

Selvom det kan lyde fristende at mæske sig i billigere og bedre chokolade, så skaber forslaget fra DF alligevel undren.

Ernæringsekspert Preben Vestergaard Hansen sætter spørgsmålstegn ved, om det nu også er klogt at sænke afgiften på slik og chokolade.

- Man kan frygte, at det andet lige vil skabe et større forbrug, hvis man sænker afgiften, fortæller han til Ekstra Bladet.

Han understreger, at det afhænger af, hvor stor en afgiftsnedsættelse, der vil være tale om, men referer til, at man tidligere har hævet afgiften på fedt med det resultat, at salget faldt.

- Der er ingen ide i at hæve afgiften på fedt i håbet om, at vi bruger mindre af det og så sænke afgiften på sukker, og så tro at forbruget ikke vil stige. Det er ikke logik for mig, lyder det fra Preben Vestergaard Hansen.

Kender ikke konsekvenserne

I Dansk Folkeparti tager man kritikken med sindsro, selvom man erkender, at man ikke aner, om forslaget kan medføre til øget forbrug af slik og chokolade.

- Vi er ikke bange for, at folk skal gå fuldstændig slik-amok, og at leverpostejen bliver skiftet ud med vingummibamser på rugbrødet, fordi de er blevet billigere.

- Hvis priserne betyder, at man ikke længere kan spare penge ved at køre over grænsen for at købe slik i større mængder, så jeg tror jeg, at danskerne i stedet vil tage ned til deres lokale købmand og købe slik i mindre mængder, lyder vurderingen fra Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.

Men Preben Vestergaard Hansen er ikke sikker på, at den logik holder stik. I stedet så han, at man hellere nedsatte afgifterne på sunde vare i stedet for at fokusere på det usunde.

Derudover kan en løsning også være, at give Fødevarestyrelsen bedre mulighed for at kontrollere på de butikker, som ikke overholder reglerne. En løsning, der dog skydes ned af Rene Christensen fra DF.

- Vi har kigget på kontrolindsatsen fra Fødevarestyrelsen, men det der tit er udfordringen er, at man kan beslaglægge det, der er i kiosken, når man er der, men man får ikke fat i de store mængder, som bliver opbevaret andre steder end i butikkerne, siger ordføreren.

Se også: Cigaretchok på vej: Vil bruge penge på billigere slik og chokolade

Det sænker dit blodtryk De to læger Jerk W. Langer og Jens Linnet beskriver i deres nye bog 'Sundt blodtryk på 14 dage', hvordan en lang række forskellige fødevarer virker sænkende på dit blodtryk. Bogen er baseret på en fordansket udgave af 'DASH-diæten' og 'Middelhavskost', der har vist sig at kunne sænke blodtrykket . I bogen er der kostplaner og opskriftert, sammensat efter om du har normalt, grænsende eller for højt blodtryk. Ifølge ny forskning har disse madvarer særlig god indvirkning på dit blodtryk: Mad med nitrater: f.eks. rucola, bladselleri, rabarber, spinat, rødbeder, salat, radiser, kålrabi, grønne bønner, kål. Mad med Omega 3-fedtsyrer: feks. torskelever, makrel, ål, stenbidderrogn, laks, hørfrøolie, chiafrø, valnødder, rapsolie, vilde ris. Spis også gerne ...

Hvidløg, olivenolie, granatæble, kakao, mørk chokolade, grøn te, havtorn, chili, kefir, hibiscus-te, hørfrø Men skær ned på ...

Salt, lakrids, sukker, rygning, forarbejdet mad, frysepizza, kiks, ovnkartofler, plantemargarine, karameller, mayonnaise, chips, færdigdressing, tidselolie, solsikkeolie, vindruekerneolie

Smid ferie-kilo i efteråret