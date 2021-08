Politikere kræver, at Trafikselskaberne tager ansvar

Det går ikke at sende bolden og ansvaret videre til vognmændene, mener flere politikere, der nu vil have en høring

Manglende kontrol, sovende chauffører bag rattet og timepriser, der resulterer i løndumping.

Listen med problemer i Flextrafik er lang, imens listen, med folk der ønsker at tage ansvar, er kort.

Det skal der ryddes op i ifølge politikere fra begge fløje.

- Der er meget galt her og det hele er bare rørt samme i en stor gryde, siger Niels Flemming Hansen, der er transportordfører for Det Konservative Folkeparti.

Dansk Folkeparti er også bekymret for omfanget.

- Vi har som politikere pligt til at reagere på det her, da vi kan jo ikke acceptere, at der bliver set i mellem fingrene med alle de her problemer bare for at spare penge, siger transportordfører i Dansk Folkeparti. Hans Kristian Skibby.

Hos Enhedslisten er man frustreret over, hvor længe det har stået på uden handling.

- Trafikselskaberne har fra start af været tunge i røven, selvom nogle af dem måske har øget kontrollen, siger transportordfører hos Enhedslisten, Henning Hyllested.

Trafikselskaberne har ansvaret

Det går ikke, når trafikselskaberne affejer forholdene ved at påpege, at det er vognmændenes ansvar at overholde overenskomst og andre forhold i flextrafik.

- Det må først og fremmest være trafikselskabernes ansvar at have kontrol på det her område, siger Henning Hyllested.

Når man køber en tjeneste og sælger den videre, er man også forpligtet til holde styr på, at lovgivningen og forholdene er i orden, hvis du spørger Niels Flemming Hansen.

- Trafikselskaberne køber jo en tjeneste, jeg kan jo heller ikke fratage mig selv ansvaret i min skobutik, hvis jeg nu gerne vil sælge bæredygtige sko, så er det mit ansvar, at leverandører osv. har de certifikater og de forhold, som der skal til, siger han.

- Som Trafikselskab har man selvfølgelig den forpligtigelse, at ens leverandører overholder lovgivningen, siger ordføren.

De kommunale politikere, der sidder i trafikselskabernes bestyrelse, skal også pege pilen indad ifølge Dansk Folkeparti.

- Det kan godt være Trafikselskaberne er selvstændige på papiret. Men bestyrelserne er kommunale og regionale politikere. Pilen peger altså lidt ind ad, men de løber fra deres ansvar for at spare, siger Hans Kristian Skibby.

Kontrollen skal samles

Som det er nu, så er både trafikselskaberne selv, Færdselsstyrelsen, Arbejdstilsynet og til dels politiet inde over kontrollen af flextrafik.

Det skal ændres, mener den konservative ordfører, der sammen med de andre partier ønsker mere og bedre kontrol på området.

I kan jo ønske nok så mange regler på området, men hvis der ikke er kontrol af det, hvad hjælper det så?

- Det er helt rigtigt. Og det er jo i det her, som det er i mange andre virksomheder. Hvis alle har ansvaret, så har ingen ansvaret. Vi er nødt til at samle det et sted, siger den konservative politiker.

Henning Hyllested forstår ikke, hvorfor der ikke allerede er elektronik i bilerne, som holder styr på hver enkel chauffør.

- Det må fandme være muligt at indføre noget elektronik, som har styr på, hvor længe chaufføren fører bilen, så de ikke kører så meget, siger han.

De selvstændige chauffører skal også kontrollere og ikke glemmes, da det i sidste ende både går udover dem selv, men også passagerne.

- Selvfølgelig skal det kontrolleres, at alle overholder både 11 timer- og og 48 timers reglen, da det i bund og grund er et trafiksikkerhedsmæssigt spørgsmål, siger han.

De ønsker alle en høring for at klarlægge problemerne i flextrafik, så der kan sættes initiativer i gang.

- Jeg vil bestemt også forsøge at tage det med ministeren, der skal handle på det her, siger Henning Hyllested, der vil bruge rollen som støtteparti til at få ham i tale.