Politikere raser: Vil smide hjemløse ud af storby

Op til OL i Paris i 2024 vil den franske regering forsøge at overtale byens hjemløse og asylansøgere til at søge ud af byen

OL løber af stablen i 2024, og hvis det står til den franske regering skal tusindvis af hjemløse og asylansøgere ekspederes ud af byen for at gøre plads på hotellerne.

Det har skabt vrede hos de lokale politikere og velgørenhedsorganisationer.

- Under ingen omstændigheder skal nogen jagtes ud af Paris. Ingen skal tvinges til den anden ende af Frankrig, siger byens borgmester, Anne Hidalgo, i den forbindelse.

Det skriver The Guardian.

Opretter modtagecentre

Ifølge regerings plan skal hjemløse og asylansøgere flyttes til andre regioner af landet for at gøre plads på hotellerne i Paris, som på nuværende tidspunkt stiller værelser til rådighed for de udsatte borgere.

Boligminister Olivier Klein orienterede i denne måned parlamentet om, at flere hoteller ikke vil stå til rådighed som nødløsning for de udsatte, når verdensmesterskabet i Rugby kommer til byen til efteråret, og heller ikke når OL starter næste år.

Men planen om at flytte byens udsatte har skabt vrede blandt flere af Frankrigs lokalpolitikere.

Borgmesteren i byen Bruz tæt på Rennes, der har 18.000 indbyggere, Philippe Salmon, er stærkt utilfreds med, at hans by er blevet udvalgt til at huse et modtagecenter, som skal modtage 50 personer hver tredje uge fra september.

- Jeg er vred

Og Anne Hidalgo, borgmester i Paris, har ikke holdt sig tilbage i sin kritk af planen.

- Jeg er vred over, at det her pres bliver lagt på en by, for det er ikke vores rolle eller ansvar, og vi gør i forvejen alt, hvad vi kan, for at finde akutte boliger til udsatte mennesker.

- Paris vil fortsætte med at gøre sit, men det er op til staten selv at løse det her. I årevis har jeg bedt regeringen om at komme med en plan, og det har de ikke.