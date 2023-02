Politikere tvinger saunaklub til at droppe forbud

Debatten har raset, men nu slår Silkeborg Kommune det helt fast:

Man skal ikke kræve, at folk skal være afklædte i en sauna. Ikke når den er kommunalt ejet.

- Der skal ikke være regler for, hvordan man skal være påklædt i en sauna, hvis det ekskluderer mange, siger Johan Brødsgaard (R), der er formand for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i Silkeborg.

Udmeldingen kommer, efter at Heidi Møller over for TV2 Østjylland beskrev, hvordan hun var blevet mødt med et krav om ikke at have badetøj på i saunaen i klubben Sauna- og Vinterbaderforeningen Almind-Wellet.

Intet badetøj

Her må man nemlig ikke have badetøj på i saunaen, men kun være nøgen eller dække sig til med et håndklæde. Medlemmer bliver dog opfordret til at sidde helt nøgne i varmen.

Annonce:

- Jeg kan sagtens se på dem, der er nøgne, det må de selv om. Men jeg føler ikke, at der er plads til os andre oppe i saunaforeningen, sagde Heidi Møller tidligere på måneden.

Hun endte med at melde sig ud af klubben.

Men det går altså ikke, lyder det nu fra Silkeborg Kommune.

Derfor vil Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i Silkeborg sende et klart budskab om, at alle skal være velkomne i saunaen, uanset ens egne grænser for blufærdighed.

Det har udvalgsformand Johan Brødsgaard tirsdag meddelt Almind-Wellet, og ifølge ham står et stort politisk flertal bag den besked.

- Saunaen ved Østre Søbad skal være for alle. Det vil sige, at uanset om man ønsker at være der nøgen, tildækket med et håndklæde eller med badetøj på, så skal man være velkommen fremadrettet, siger Johan Brødsgaard.

Spørgsmål: Hvorfor skal det være et politisk emne, om man har badetøj på eller ej?

Annonce:

- Når man vælger at investere otte millioner i et søbad, så har vi (politikerne, red.) et ansvar for, at flest mulige af kommunens borgere får noget ud af det, siger han.

Giftige dampe

Et af argumenterne mod badetøj i saunaer har været, at der kan opstå giftige dampe, når badetøj, der er lavet af syntetiske materialer, bliver udsat for høje temperaturer.

Men det tyder på at være en skrøne, lyder det.

- Vi har fået det undersøgt af en større producent af tøj, der siger, at der ikke er noget at komme efter i dag. Har man vasket sine badebukser eller håndklæde én gang, er det fuldkommen rent, siger Johan Brødsgaard.

Johan Brødsgaard understreger, at beslutningen skal bekræftes på et udvalgsmøde, så det formentlig vil gælde fra marts.

TV2 Østjylland arbejder på at få en kommentar fra Almind-Wellets bestyrelse.

Sagen om saunaregler udsprang af, at der kom klager over nøgenbaderne ved Østre Søbad.

Annonce:

Det var blandt andet faldet Per Rosted Bang for brystet, og hans kritik har sat gang i en national debat om nøgenbadning og nøgenhed i samfundet.