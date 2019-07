Politikers Twitter-profil misbrugt til vred opsigelse

En kommunikationsmedarbejder for et britisk parlamentsmedlem har sagt op gennem en stribe vrede tweets fra parlamentsmedlemmets egen Twitter-profil

Kommunikationsmedarbejderen Gareth Arnold ønsker ikke længere at arbejde for sin chef, det britiske parlamentsmedlem Jared O'Mara.

Det har han gjort ganske klart gennem en serie af vrede tweets, som han oven i købet sendte fra parlamentsmedlemmets egen Twitter-profil, som han havde adgang til på grund af sit job som politikerens kommunikationsmedarbejder.

Det skriver en række britiske medier, herunder BBC.

'Jared, du er den mest afskyeligt amoralske person, jeg nogensinde har haft den tvivlsomme fornøjelse at arbejde sammen med,' skrev Arnold blandt andet i tråden på fra sin nu tidligere arbejdsgivers profil. Opslaget er efterfølgende blevet slettet.

Anklage om alkoholisme

Arnold slutter sin serie af personlige angreb på O'Maras profil af med at sige op, men herefter fortsætter han sin sønderlemmende kritik på sin personlige Twitter-profil.

Her anklager han blandt andet sin tidligere arbejdsgiver for at have stillet op til et interview efter at have drukket en hel liter vodka klokken 11.00 om formiddagen.

'I tilfælde af at nogen undrede sig over sidste uges 'Look North-interview' (regional nyhedsudsendelse, red.) - Jared drak en hel liter vodka forinden klokken 11.00 om formiddagen. Han er til grin. Idiot,' skriver han.

Just in case anyone wondered about last week's Look North interview - Jared drank a full litre of vodka beforehand at 11am. He's such a bloody laugh. Twat. — gareth (@garetharnolduk) July 23, 2019

Suspenderet for kontroversielle udtalelser

Sagen bliver ikke mindre bizar af, at begge de involverede parter tidligere har befundet sig i ualmindeligt prekære situationer.

Den 37-årige O'Mara har været løsgænger, siden han forlod partiet Labour i 2018, efter at være blevet suspenderet for nedladende kommentarer mod både kvinder og homoseksuelle.

Arnold selv er blogger og arbejder med digital marketing, og i 2014 blev han et kendt ansigt i Storbritannien efter at have oprettet en profil på de sociale medier, Britain Furst, der havde til formål at udstille og latterliggøre den højreorienterede gruppe Britain First.

