Politikreds ramt af stor fyringsrunde

Rod i økonomien betyder, at omkring 35-40 ansatte i Københavns Vestegns Politi i dag får en fyreseddel. Afskedigelserne kommer til at ske blandt de civilt ansatte medarbejdere og ikke politifolk.

Det bekræfter politikredsen i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Politidirektør Kim Christiansen skriver, at de i de senere år har fået flere politifolk i politikredsen.

'Det betyder, at vi nu er for mange civilt ansatte medarbejdere i forhold til kredsens nuværende økonomiske ramme. Dette skyldes en mangelfuld styring, for i takt med tilgangen af politifolk burde der løbende være sket en tilsvarende reduktion i antallet af civilt ansatte medarbejdere, skriver han.

Det har ikke været muligt at få et mundtligt interview.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om en reduktion af de civilt ansatte med omkring en femtedel.

- Vi har i 2019 igangsat en række initiativer for at genskabe balancen i økonomien, og de initiativer vil blive videreført i de kommende år. Det handler bl.a. om stop for en række igangværende projekter, ansættelsesstop for civile medarbejdere, nedbringelse af opsparede afspadseringstimer og øget fokus på indkøb, fremgår det af svaret, som det altså ikke har været muligt at spørge ind til.

Ekstra Bladet har blandt andet spurgt, hvordan det kan være gået så galt med økonomistyringen, hvilken betydning fyringerne vil have for løsningen af politifaglige opgaver, nu hvor der sker en så betydelig reduktion af de civilt ansatte, og hvilken betydning den økonomiske ubalance har for efterforskningen af sager.

Politidirektøren svarer ikke direkte på de spørgsmål, men skriver, at 'det er vigtigt at understrege, at der ikke vil blive afskediget politifolk'.

- Det ligger mig meget på sinde, at vi skal være en god og veldreven politikreds. Vi er til for borgerne - og det skal være trygt og godt at bo, leve og færdes på Vestegnen. Derfor vil vi også have som prioritet, at de kommende afskedigelser sker på en sådan måde, at det får mindst mulig betydning for borgerne, skriver politidirektør Kim Christiansen.

Fyringsrunden kommer samtidig med, at statsminister Mette Frederiksen har bebudet, at hun vil fjerne 900 stillinger fra Rigspolitiet, der senere skal bidrage til en opgradering ude i politikredsene, hvor der skal laves 20 nye nærpolitistationer - ti på hver side af Storebælt. Det løftede hun sløret for i et interview med Berlingske.

