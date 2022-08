'Politimænd' forsøgte at snyde 69-årig mand

Et større svindelnummer udspillede sig tirsdag i Køge, da en mand, der udgav sig for at være fra Nordea, forsøgte at snyde en 69-årig mand.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt-og Vestsjællands Politi.

'Bankmanden' ringede til den 69-årige og talte om penge, der var blevet tabt på aktiehandel, og sagde til ham, at politiet ville dukke op på hans adresse.

Få minutter efter dukkede tre mænd på cirka 25 år op hos den 69-årige. Den ene mand havde en t-shirt med politi-logo på, og han viste et foto af et politiskilt på en telefon.

Det syntes den 69-årig var lidt mystisk, og han spurgte derfor, hvor deres politibil var henne.

Det kunne de tre mænd sjovt nok ikke svare på, og de fik derfor benene på nakken.

Nu efterlyser politiet de tre mænd, der har følgende signalament:

A: Mand, cirka 25 år, mørk i huden – den 69-årige beskriver manden som indisk af udseende.

B: Mand, cirka 25 år, lys i huden og med rødt hår.

C: Mand, cirka 25 år, lys i huden og iført politikasket og politi-t-shirt.

Politiet oplyser desuden, at hvis man er i tvivl, om man har besøg af det rigtige politi, kan man altid bede om at se et fysisk politiskilt og bede om id-nummer på politimanden.

Derudover kan man få det bekræftet ved at ringe 114.

