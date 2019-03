Politimand gav sandwich med hundelort til hjemløs: Beholder job

Den amerikanske politimand Matthew Luckhurst fra politiet i storbyen San Antonio i Texas i USA blev fyret fra sit job som politibetjent, fordi hans kolleger for tre år siden i 2016 beskyldte ham for at have givet en hjemløs mand en sandwich, hvor Matthew Luckhurst havde placeret en hundelort mellem to stykker brød.

I denne måned er han imidlertid blevet frikendt af en voldgiftsmand, fordi han ikke blev straffet og fyret i løbet af 180 dage efter den formodede hændelse med lorte-sandwichen.

Matthew Luckhurst kan derfor beholde sit job på grund af en såkaldt 'teknisk fejl' i sagsbehandlingen.

Det skriver flere medier heriblandt New York Times, San Antonio Current og My San Antonio

Smurte lort ud på kvinde-toilettet

Men Matthew Luckhurst kan dog ikke starte på sit job med det samme. Han er nemlig suspenderet i forbindelse med en anden 'lorte-sag', hvor han er mistænkt for sammen med en anden politibetjent at have smurt lort ud på det kvindelige toilet på politistationen.

Politichef William McManus fra politiet i San Antonio har udtalt følgende om sagen:

'Uheldigvis var voldgiftsmandens beslutning baseret på Luckhurst egen version af hændelsen, selv om vidneudsagn fra flere andre betjente har etableret en klar tidslinie i forbindelse med sagen', siger Willima McManus til mediet My San Antonio og tilføjer:

'Han er dog stadig suspenderet i en anden sag, og vil vil kæmpe hårdt for at forsvare vores fyring af ham.'

Pralede med lorte-sandwich

Da sagen for tre år siden ramte de amerikanske medier blev det afsløret, at sagen kom frem, fordi Matthew Luckhurst selv overfor en kollega havde pralet af, at han havde samlet noget lort op og placeret det mellem to stykker brød og lavet en sandwich, som han efterfølgende havde placeret i en lille mad-boks ved siden af en sovende hjemløs mand.

Disse mad-bokse blev i den periode delt ud til de hjemløse af en lokal religiøs velgørenhedsorganisation i området.

En anden politibetjent, der kendte til sagen, anmeldte Luckhurst til sin chef. Det førte til en efterfølgende intern undersøgelse af sagen, der sluttede med, at Matthew Luckhurst blev fyret.

Matthew har selv i forbindelse med sagen forklaret, at han i et område for hjemløse havde samlet noget lort og noget brød op, som han havde fundet på jorden. Han placerede herefter lorten og brødet i en bakke, fordi han ikke havde nogen plastikhandsker. Han havde efterfølgende givet bakken til en hjemløs mand og bedt ham om at smide den i en skraldespand.