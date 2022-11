Politisk ledelse i Region Sjælland kritiserer amputeret kagemand

Forretningsudvalget i Region Sjælland tager på det kraftigste afstand fra en hændelse, hvor der blev serveret en benamputeret kagemand i regionens tværgående center for sundhedsstrategisk planlægning.

Det skriver Region Sjælland i en udtalelse, som er lagt på regionens hjemmeside.

- Hændelsen er alvorlig og sender et helt forkert signal om, at regionens medarbejdere ikke tager borgere og patienter seriøst og behandler dem respektfuldt og professionelt, lyder det.

Forretningsudvalget er den politiske ledelse i regionerne.

Region Sjællands Forretningsudvalg understreger vigtigheden af, at borgere og patienter kan føle sig trygge og have tillid til, at de får den rette behandling.

Onsdag kom det frem, at der var blevet serveret en kagemand på et sundhedsfagligt center. Kagen skulle ligne en person, som havde fået amputeret benet.

Den blev serveret for at anerkende medarbejdernes arbejde med en handlingsplan om karkirurgi og benamputationer.

Koncernledelsen var onsdag stærkt kritisk over for idéen med kagemanden.

Forretningsudvalget forventer, at regionens koncernledelse tager de nødvendige konsekvenser. Ledelsen skal sikre professionel adfærd, lyder det.

Handlingsplanen blev iværksat, fordi en større sag om benamputationer, der muligvis kunne være undgået, begyndte at rulle i foråret. Her landede en ekstern rapport på bordet hos Region Midtjylland.

Den pegede på, at op mod 47 patienter om året muligvis kunne have undgået eller udskudt deres amputation, hvis de på et tidligere tidspunkt i forløbet havde fået den nødvendige behandling.

Og Region Midtjylland var ikke ene om muligvis at have begået fejl. Også i Region Sjælland kan der være foretaget amputationer, som måske kunne være undgået med hurtigere forebyggende behandling.

I oktober kom det frem, at fem patienter i regionen kunne have grundlag for at søge erstatning for et muligvis mangelfuldt patientforløb.