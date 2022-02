Politisk talentfabrik udnytter mindreårige: Knoklede op mod 80 timer

I årevis har interesseorganisationen Danske Skoleelever lovet 15-16-årige et 'efterskolelignende ophold'. Men nu står flere af dem frem og fortæller om et 'kult-agtigt' miljø med grænseoverskridende oplevelser og ekstreme arbejdsdage med psykiske problemer til følge for flere af dem

Da 17-årige Freya Petersen var færdig i folkeskolen, ledte hun efter et fællesskab, hvor hun kunne passe ind. Et sted med ligesindede, ambitiøse unge. Sådan et fællesskab tilbyder Danske Skoleelever, der lover unge kost og logi ligesom på en efterskole, men med frivilligt politisk arbejde i stedet for undervisning.

- Jeg håbede, at det kunne give mig et pusterum. Et år, hvor jeg kunne være sammen med venner, hvor jeg ikke skulle tænke på skole eller skulle tænke på, at jeg er anderledes, fortæller hun.

Samme forventning fristede 16-årige Bjørn Otto Juhl Hansen, der kunne bruge sin store interesse for politik i den gode sags tjeneste:

- Det, man bliver stillet i udsigt, er, at man skal ud og holde kurser for elever, man skal møde politikere og tage rundt og lave politik og hjælpe skoleeleverne.

Men allerede kort inde i opholdet hos den Aarhus-baserede organisation begyndte alarmklokkerne at bimle.

- I de første uger var vi på en sommerlejr, hvor vi skulle lære at hverve og skrive taler, så vi kunne holde politiske oplæg. Det endte med at være dage, hvor jeg arbejdede fra klokken syv til langt ud på natten, og der blev søvnmanglen så voldsom for flere af os, at vi gik ud og tog powernaps på toilettet ved at lægge os rundt om toiletkummen. Jeg sagde til mig selv, at det nok skulle blive bedre, men det gjorde det overhovedet ikke, fortæller Bjørn Otto Juhl Hansen.

16-årige Bjørn Otto Juhl Hansen startede som frivillig i Danske Skoleelevers sekretariat efter sommerferien 2021. Han stoppede igen i oktober måned. Foto: Jonathan Damslund

Ekstreme arbejdsuger på egen hånd

Interesseorganisationen Danske Skoleelever er med egne ord sat i verden for at arbejde for grundskoleelevernes interesser og for at fremme elevdemokratiet.

Det er blandt andet frivillige som Freya Petersen og Bjørn Otto Juhl Hansen, der hjælper med det. Som led i deres ophold skal de rejse rundt i landet og afholde forskellige kurser og arrangementer.

Det foregår, ifølge Danske Skoleelever, i tidsrummet 8-16. Men hvad de ikke fortæller de unge frivillige på forhånd, er, at eksempelvis rejsetiden ikke tælles med. Det betyder, at deres dage kan blive voldsomt lange:

- En arbejdsuge kunne sagtens ramme 70-80 timer, fortæller Bjørn Otto Juhl Hansen.

Og en anden tidligere frivillig, som har forladt Danske Skoleelever, fortæller samstemmende:

- På en arbejdsdag, hvor man skulle ud af huset, har det været meget normalt for mig at stå op klokken 3.30, hvor jeg så har taget toget for at stå i spidsen for et arrangement, der tager mellem to og seks timer, for så tage en rigtig, rigtig lang togrejse hjem igen og så først være hjemme sent om aftenen.

Sov på gaden

Også Freya Petersen har oplevet, at det mildest talt var svært at få enderne til at nå sammen i hendes tid hos Danske Skoleelever.

- Jeg været nødt til at overnatte hos familiemedlemmer og hos venners venner og længere ude endnu for at alle mine opgaver til at gå op. Jeg har også været nødsaget til at tage tilbage fra Aarhus til København sent om aftenen for så skulle af sted igen allerede tidligt næste morgen, ligesom jeg har oplevet, at det har været på tale, at jeg kunne blive nødt til at sove i fremmede menneskers lejligheder alene, fortæller hun.

17-årige Freya Petersen startede som frivillig i Danske Skoleelevers sekretariat i Aarhus efter sommerferien 2021. Hun forlod stedet i protest over forholdene i december.

En tidligere frivillig, der for flere år tilbage ligeledes var på sekretariatet i Aarhus, tegner samme billede.

- Det var lange arbejdsdage, hvor man var virkelig meget rundt i landet, og hvor man sov, afhang ofte af, om man kendte nogen. Det gjorde man heldigvis tit, men jeg har også flere gange oplevet, at jeg ikke havde noget sted at være, så jeg blev nødt til at tage den tidligste bus klokken 4.30 om morgenen. Jeg har også prøvet at sove på en bænk på gaden i Svendborg, fordi jeg ikke havde noget sted at være, fortæller han.

Fik stress og tegn på depression

Den tidligere frivillige betegner selv sit ophold hos Danske Skoleelever som 'fuldstændigt skudt i hovedet', og for ham blev han hurtigt så presset, at lægen diagnosticerede ham med stress med tegn på depression.

Det samme gjorde sig gældende for en anden tidligere elev, som Ekstra Bladet har talt med.

- I dag fatter jeg ikke, hvorfor jeg blev ved, men jeg tror måske, at noget af det handlede om, at man, når året er slut, får den her anbefaling, som er underskrevet af hele Danske Skoleelevers ledelse, og den ville jeg bare virkelig gerne have. Og så ville det jo også bare have været virkelig fucked at stå der som 16-årig og ikke have noget at tage sig til midt i et skoleår, så på den måde tror jeg bare, at mange bare holder ud.

Danske Skoleelever i Aarhus har i årevis kæmpet for bedre elevdemokrati i landets skoler. Nu står flere unge frem og kritiserer organisationen. Foto: Ernst Van Norde

En femte forhenværende frivillig, der også medvirker anonymt, fortæller, at vedkommende personligt måtte smide håndklædet i ringen efter bare få måneder som frivillig hos Danske Skoleelever.

- Der måtte jeg til lægen med stresssymptomer. Jeg kunne ikke tænke ret mange tanker ad gangen og kunne pludselig ikke længere huske fra næse til mund, og lægen sagde så, at jeg skulle tage nogle uger fri. Da jeg kom tilbage, var presset lige så stort, som det hele tiden havde været, og så endte det med, at jeg simpelthen ikke kunne holde til det og måtte stoppe på grund af stress.

- Det er nødvendigt

Freya Petersen, Bjørn Otto Juhl Hansen og de andre tidligere frivillige har alle gjort sig mange overvejelser om at stille sig frem med deres historie.

- I Danske Skoleelever er der mange, der kommer, fordi de gerne vil være en del af et fællesskab, og jeg vil personligt sige, at det er lidt kult-agtigt i den måde, tingene foregår på, fordi mange gradvist får det værre og værre. Men folk finder sig i det, fordi deres loyalitet over for foreningen og alle deres venner er nok til at holde på dem, lyder det fra den unavngivne frivillige, der netop har forladt Danske Skoleelever.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med sekretariatschefen hos Danske Skoleelever, Robert Holst Andersen. Det har ikke været muligt, oplyser han, og i stedet har han fremsendt med mail. hvori han beklager, at man ikke har lyttet nok til de unge.

Robert Holst Andersen er sekretariatschef hos Danske Skoleelever. Han skriver i en mail, at han er ked af, 'hvis de frivillige ikke er blevet hørt'. Foto Danske Skoleelever

'DSE (Danske Skoleelever, red.) har hele tiden fokus på at skabe de bedst mulige rammer for vores fantastiske sekretariatsfrivillige. Alle i DSE, fra bestyrelsen til de ansatte, arbejder sammen om at skabe den rette balance mellem passion og frivilligt arbejde,' lyder det.

'Vi er utroligt kede af, hvis nogle sekretariatsfrivillige ikke oplever at være blevet hørt i processen, og vi ikke har været gode nok til at lytte. Vi vil forsætte den intensive og positive dialog, vi har haft særligt siden november med vores nuværende sekretariatsfrivillige, ligesom vi kommunikerer med Arbejdstilsynet om forholdene og en evt. vejledning om hvilken indsats de frivillige må og kan lægge.'