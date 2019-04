Politisk veteran står til eksklusion

Thorkild Gruelunds medlemskab af Det Konservative Folkeparti har indtil videre varet 58 år, hvoraf 25 er blevet tilbragt i kommunalbestyrelsen i Hørsholm.

Han var også opstillet til Folketinget i 2015 - dog uden at blive valgt. I morgen kan det være slut, når den konservative vælgerforening i Hørsholm afholder ekstraordinær generalforsamling med henblik på at ekskludere politikeren.

Baggrunden for den mulige eksklusion er en strid om vejretten til politikerens værtshus Hubertus, om hvilken kommunalpolitikeren og kommunen har været i totterne på hinanden gennem fire år.

Formanden for den konservative vælgerforening i Hørsholm, Thomas Dyrbye, fortæller, at Thorkild Gruelund har misbrugt sin position som politiker til at fremme sin sag, og dette er en del af grunden til, at en enig vælgerforening og konservativ gruppe i kommunalbestyrelsen nu ønsker at ekskludere det mangeårige medlem.

- Dele af C-gruppen og vælgerforeningens bestyrelse har en ide om, at jeg kan »splitte« mig selv op. Et par dage hvor jeg er privatpersonen Thorkild Gruelund og et par andre dage som politikeren Thorkild Gruelund. Det kan man ikke, lyder det fra Thorkild Gruelund, der kalder den mulige eksklusion for en 'heksejagt'.