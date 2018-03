Pollensæsonen er skudt i gang: En kedelig sommer er en god allergikersommer

På taget af Dansk Meteorologisk Institut står en lille anordning lavet af jern med en summende motor og et drejende sejl. Den indsamler foråret.

Nærmere bestemt indsamler den pollen fra træer, som har mærket foråret og skal til at formere sig. Når den har indsamlet pollen flere dage i træk, bliver pollensæsonen skudt i gang.

Det er Astma-Allergi Danmark, som står for målingerne, der er til glæde for pollenallergikere landet over. Pollen-'fælden' får dagligt besøg af medlemmer fra foreningen, som indsamler data.

'Pollen-fælden' har en lille motor, der sørger for at dreje anordningen rundt hele tiden. Det hjælper til en jævn indsamling. FOTO: Jonas Olufson

I dag er det biolog Karen Rasmussen, der er kravlet op på taget for at tælle, hvor mange pollen den har samlet.

- Hvis det har været en mild vinter, kan sæsonen starte meget tidligere. Men nu kom kulden i februar og starten af marts, så sæsonen er egentlig en måned bagefter af, hvad den plejer, siger Karen Rasmussen.

En rigtig god sommer for en allergiker minder ifølge Karen Rasmussen om sommeren i 2017. Den skal helst være lidt kold og våd.

- En sommer, hvor det er vådt og koldere end gennemsnittet, ville være en god allergikersommer. Men selvfølgelig nok ikke den sjoveste sommer, siger hun.

Fælden bliver tømt præcis klokken 13 hver dag i sæsonen, og tallene bliver derefter oplyst på hjemmesiden. Hvis det er særlig slemt, bliver der sendt en varsling ud til dem, der har Astma-Allergi Danmarks app.

Karen Rasmussen gør klar til at åbne 'pollen-fælden' på toppen af DMI's tag. FOTO: Jonas Olufson. Toppen af pollen-fælden bliver taget af, og det lille stykke plexiglas med pollen på skiftes ud. Nu er fælden klar til endnu en dag at fange pollen. FOTO: Jonas Olufson.

Karen Rasmussen kom lidt for tidligt op på taget, og var derfor nødt til at stå i kulden i ti minutter indtil klokken blev præcis 13. Det er meget vigtigt, at det er det samme tidspunkt, fælden bliver tømt hver dag.

Det samme gælder for placeringen af pollenfælden. Den har stået samme sted i 40 år, og derfor kan man sammenligne dataet. Det kan bruges til at vurdere pollen-sæsonen, men også til andre videnskabelige formål.

- Vi er stolte af at have data fra 40 år fra det samme sted. Der er nogle forskere, der bruger dataet til undersøge klimaforskelle. Hvis man sammenligner vores tal med tal for klima, temperatur osv. kan man sige noget om, hvordan udviklingen har været over lang tid, siger Karen Rasmussen.

Nu er fælden blevet tømt og er klar til at indsamle pollen til næste dag. Karen Rasmussen kravler ned ad stigen, trækker en kaffe i automaten og gør klar til tælle dagens pollen.

Karen Rasmussen putter gelatine på den indsamlede pollen. Når gelatinen er størknet, kan hun tælle hvor meget pollen, og hvor det er fra, under et mikroskop. FOTO: Jonas Olufson.

Det er vigtigt at skelne mellem de forskellige typer af pollen. Hvis man for eksempel er græs-allergiker, betyder pollen fra et elletræ ikke det store. Det er derfor både antal og type, der bliver noteret.

Efter cirka ti minutters ventetid er den indsamlede pollen klar til at blive undersøgt. Nu kommer mikroskopet i brug, hvor Karen Rasmussen sidder og tæller og katalogiserer de forskellige typer.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Dagens fangst bliver grundigt undersøgt. FOTO: Jonas Olufson.

En pollen-partikel fra et elle-træ under mikroskopet. FOTO: Jonas Olufson

