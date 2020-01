Pollensæsonen er startet

Elletræerne og hasselbuskene er gået i blomstring, og dermed er pollensæsonen 2020 officielt skudt i gang - en måned tidligere end sædvanligt.

Det oplyser Astma-Allergi Danmark.

– Vi har fundet de første pollen fra hasselbuske og elletræer, og det er cirka en måned tidligere end en gennemsnitlig sæson. Vi skal tilbage til 2007 for at finde en tidligere sæsonstart end i år. Normalt starter sæsonen for forårspollen først midt i februar, men denne kan variere med op til to måneder afhængigt af vejret, siger biolog ved Astma-Allergi Danmark Karen Rasmussen.

Hassel-træerne er gået i blomstring. Arkivfoto: Colourbox

Årsagen til den tidlige start skal ifølge sundhedsorganisationen findes i det milde vintervejr de seneste måneder. En vinter som den, vi har haft i år, betyder typisk, at pollensæsonen bliver hård for allergikere.

En kold og nedbørsrig periode, inden foråret for alvor tager fat, kan dog nå at lægge en dæmper på pollentallet.

Der er ifølge Astma-Allergi Danmark over en million pollenallergikere i landet. Over halvdelen af dem kan opleve symptomer ved el og hassels blomstring.