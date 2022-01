Polsk sundhedsminister: Vi står midt i en femte corona-bølge

Polen står midt i en femte bølge af coronasmitte.

Sådan lød det fra landets sundhedsminister, Adam Niedzielski, på et pressemøde mandag, skriver Reuters.

- Vi forudser, at smitten vil toppe i midten af februar. Her vil der være omkring 60.000 tilfælde om dagen, var den nedslående melding.

I skrivende stund er Polens smitterekord på lidt over 35.000 tilfælde på et døgn. Den blev sat 1. april sidste år.

Dramatisk opsigelse

Landets regering fik for nylig hårdtslående kritik for sin håndtering af pandemien.

Det skete, da 13 ud af 17 medlemmer af landets medicinske råd - hvis opgave er at rådgive premierministeren - fredag sagde op i protest over videnskabens manglende indflydelse på corona-politikken.

Et af medlemmerne, en læge ved navn Konstanty Szuldrzynski, udtalte mandag, at andre lande, hvor restriktionerne har været strengere, havde klaret sig bedre gennem pandemien, når man så på antallet af døde.

- Vi er på vej ind i en omikron-bølge, og vi er fuldstændig uforberedte. Husk på, at den meget høje dødsrate i Polen ikke kun skyldes den lave vaccinetilslutning, men også det faktum, at vi har et meget forældet sundhedsvæsen, sagde Konstanty Szuldrzynski.

Millioner smittede

Sundhedsminister Adam Niedzielski fortæller, at han forsøgte at overtale rådsmedlemmerne til at blive og fortsætte arbejdet, men uden held. Derfor vil der nu blive sammensat et nyt og anderledes råd.

- Ændringen vil primært bestå af, at der fremover vil være en bredere vifte af eksperter til at assistere og rådgive premierministeren, sagde Adam Niedzielski.

Næsten 38 millioner mennesker bor i Polen. Landet har haft over 4,3 millioner smittetilfælde og over 102.000 dødsfald.