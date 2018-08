Polterabend gik helt galt hos Carl-Mar: Tager konsekvensen

Politi og ambulance: Mænd blev aggressive, efter at Volvo med to på taget væltede hos den grænsesøgende terapeut

To nøgne eller let påklædte mænd i et bur på taget af en Volvo er en af de 12 manddomsprøver, som den kendte par- og psykoterapeut Carl-Mar Møller udsætter mænd på polterabend for.

Lørdag gik udfordringen, som også kronprins Frederik har gennemgået, dog helt galt.

Volvoen væltede, og satte en stopper for morskaben, på grunden i Kokkedal, hvor Carl-Mar Møller blandt andet gør vordende brude og gomme klar til ægteskabet med andet end at tale om tilbedelse af kønsorganer.

- Til alt held er der ikke sket noget. Den ene fik en rift på den ene arm. Der kom både politi og ambulancer, og de blev kørt på sygehuset for at blive tjekket for en sikkerheds skyld, siger den normalt kække og grænsesøgende Carl-Mar Møller til Ekstra Bladet.

Blev aggressive

Han har taget konsekvensen af uheldet:

- Jeg har taget Volvoen ud af programmet til polterabender. Jeg er enormt glad for, at der ikke er sket noget med dem. At der ikke skete mere. Det kunne være endt meget værre.

- I løbet af de 20 år, jeg har arrangeret polterabender, har vi aldrig haft nogen uheld nogensinde. Det er første gang, der er sket noget, og min ven, som kørte Volvoen i dag, er militæruddannet og dygtig til at køre bil, tilføjer terapeuten, som også er forfatter og siden 1985 har drevet Par, sexolog og psykoterapeut-skolen.

Deltagerne i polterabendenen tog langtfra uheldet pænt:

- De blev rigtig aggressive og skældte ud og forlangte deres penge tilbage. De fik 10.000 tilbage på nær depositum. Det er på 5000 kroner, fortæller Carl-Mar Møller, som tilføjer, at alkoholindtagelsen under dagens strabadser ikke gjorde reaktionen mildere.

- De er jo fulde, men vi tog skideballen, og så dampede det stille og roligt af.

Uheldet skete i en Volvo som denne. Foto: Privat

Politi og ambulance

Carl-Mar Møller gentager, at han er inderligt ked af det. Den normalt så pikfikserede mand nærmer sig med hastige skridt den officielle pensionsalder og slår fast, at:

- Jeg er meget påvirket af situationen. Jeg har ringet til de andre hold og fortalt, at Volvokørsel på polterabend er afskaffet. Hvad hvis det skete igen, og nogen blev lamme eller invalide? Jeg ville have kæmpe skyldfølelse, mareridt om natten og bebrejde mig selv resten af livet. Dilemmaet er selvfølgelig, at folk vil have det vildt.

Nordsjællands Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at en patrulje har været på stedet og skrevet et notat.

- Man vil nu undersøge, om der kan være sket overtrædelse af andet end færdselsloven, som ikke gælder, når der er bilkørsel på privat grund. Det er klart, at politiet aldrig ville tillade, at folk blev kørt rundt på taget af en bil på gaden, siger vagtchef David Borchersen.

- Det her svarer jo lidt til, at noget går galt i en forlystelse som en rutsjebane på Bakken, tilføjer han.

Carl-Mar Møller tager som oftest tingene med højt humør. Foto: Privat

Ikke noget at komme efter

Carl-Mar Møller ville blive særdeles ulykkelig, hvis han skulle straffes for Volvo-uheldet.

- Politiet sagde til mig, at jeg godt kunne slappe af. Måske blev der noget - måske ikke. De fik en kopi af sedlen, hvor folk skriver under på, at man deltager på eget ansvar. Jeg har også ringet til min advokat Anders Németh og forklaret ham forløbet og spurgt, om der var grund til, at jeg skulle skide i bukserne. Han mente ikke, der var noget at komme efter, siger Carl-Mar Møller, som atter glæder sig over, at uheldet ikke havde et værre udfald.

De to lettere tilskadekomne mænd var nogle af sidste af de 12 polterabend-gæster, som skulle have en bumletur på biltaget. Brudgommen var ikke på taget, da det gik galt.

- Jeg tror, det gik galt, fordi der i ugevis har været tørke, og så har bilen ikke kunnet få ordentligt fat i den stenhårde jord, lyder Carl-Mar Møllers teori om årsagen til uheldet.