Pompeo: Massive beviser på at virus kom fra laboratorie i Kina

Alt tyder på, at coronavirusset, der nu har kostet flere end 240.000 mennesker livet på verdensplan, er skabt på et laboratorium i den kinesiske storby Wuhan.

Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, i et interview med ABC søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der er massive beviser på, at det var der, der hele startede, siger Pompeo.

Dermed er Mike Pompeo tilsyneladende kommet på andre tanker i løbet af få dage.

Fredag sagde han således, at han ikke vidste, hvor virusset stammede fra.

- Vi ved ikke, om det kommer fra instituttet for virologi i Wuhan. Vi ved ikke, om det kommer fra et marked eller et helt andet sted. Vi har ikke svarene på disse spørgsmål, sagde han fredag.

Kommentaren kom, efter at USA's præsident, Donald Trump, havde hævdet, at virusset var udviklet på et laboratorium i Wuhan.

Det kunne hverken den amerikanske efterretningstjeneste eller Mike Pompeo dog bekræfte fredag.

Søndag er udenrigsministeren dog mere på linje med præsidenten.

I interviewet med ABC siger han således, at der i dag er 'væsentlige' og 'massive' beviser på, at virusset stammer fra et laboratorie i Wuhan.

Han kritiserer ved samme lejlighed Kina for styrets skødesløse håndtering af sagen. Han ønsker dog ikke at gisne om, hvorvidt Kina bevidst har spredt virusset ud i befolkningen.

Det kan meget vel være sket ved en fejl ifølge Mike Pompeo.

- Det er ikke første gang, at verden er blevet udsat for virusser på grund af fejltagelser på et kinesisk laboratorie, siger han.