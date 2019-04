Pony skal hjælpe passagerer i metro

I England rejste en pony med metroen, og det kan måske blive et normalt syn. Ponyer skal nemlig hjælpe blinde rejsende med at finde vej

En pony rejste 10 stop med metroen i den engelske by Newcastle.

Den lille hest er nemlig ved at blive trænet i at hjælpe blinde rejsende med at navigere i undergrundsbanen.

Det skriver AP.

Ponyen hedder Digby og er 20 måneder gammel. Ifølge Digbys træner, Katy Smith, er ponyen helt klar til opgaven som guide for blinde.

- Digby er meget rolig. Han er dog meget træt nu. Han elskede oplevelsen, og det gjorde jeg også, sagde Katy Smith efter prøveturen i Newcastles metro.

Målet er, at man i fremtiden skal bruge de små heste i Londons metro som guides for storbyens blinde passagerer.