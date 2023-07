Popsi og Krelle tjener boksen

Det er de færreste børnefamilier, der ikke er stødt ind i duoen Popsi og Krelle, hvis musik er sukker i småbørns øregange. På få år er de to kunstnere gået fra ingenting til at have flere hundredetusinde følgere online, en booket tour-kalender og egen app.

Og mens mange forældre nok kan føle, at det var dem, der burde have penge for at lytte til Popsi og Krelle, er det i den grad Popsi og Krelle, der kan notere et plus på kontoen.

For forretningen er fulgt med successen, og de to har omtrent firedoblet overskuddet siden 2019 - det første fulde regnskabsår - så det nu lyder på langt over en million kroner. Det viser regnskabet for 2022.

Platin og tour

I 2017 startede Popsi og Krelle med at producere børnesange og videoer på Youtube samt udgav deres første album - 'Hjulene på bussen'. Og siden da er det eksploderet.

På få år har Popsi og Krelle udgivet over ti albums med genindspilninger af kendte børnesange og egne sange. De spiller koncerter over det ganske land, laver musikvideoer til Youtube og har senest lanceret en betalingsapp, hvor man for 30 kroner om måneden kan få adgang til deres musik offline.

'500.000 danske børnefamilier følger med hver måned på tværs af vores forskellige platforme, og vores musikvideoer har haft mere end 400 millioner visninger.'

'Det er blevet til 12 albums siden 2018, og vores første album, 'Hjulene på bussen' har modtaget dobbelt platin. Vi er megastolte over at være med i toppen af poppen på den albumhitliste,' skriver de på deres hjemmeside.

For nærværende har de ikke mindre end 121.000 abonnenter på deres Youtube-kanal, hvor deres videoer er set over 415 millioner gange.

Maiken og Christian

Bag Popsi og Krelle står Maiken Ingvordsen og Christian Reinholtz.

Maiken Ingvordsen, Popsi, har en baggrund som musiker og iværksætter. Før hun blev Popsi, har hun skrevet selvhjælpsbøger om blandt andet personlig branding, hvordan man gør sig synlig på sociale medier, og hvordan man blive iværksætter.

Christian Palle Reinholtz havde - inden han begyndte at spille guitar for de mindste - en lang karriere i forlagsbranchen bag sig, hvor han blandt andet har haft ansvaret for børnebøger.

Popsi og Krelle er dog langtfra en tomandsbiks længere.

'Vi har selv professionel baggrund i musik, pædagogik - og forlagsbranchen og har de samme høje ambitioner. Derfor har vi skabt os et drømmehold af musikere, produktionsfolk og branchefolk, der hjælper os bag scenen,' skriver de på deres hjemmeside.

Popsi og Krelle spiller koncerter over hele landet. Foto: Popsiogkrelle.dk

Barnlig tilgang

'Figurerne er født ud af vores egen barnlige og glade tilgang til livet. Vi er, som vi er, og vi kan faktisk kun være på den måde.

'Når det er sagt, så læner vi os også op op ad en akkumuleret viden om formidling, vi hver især har med os fra vores respektive professionelle arbejde de seneste 25 år. Men allervigtigst er vores mantra: Det skal være sjovt!' skriver de på deres hjemmeside

Det er ikke bare sjovt, det er altså også blevet en særdeles indbringende forretning, når børnene ser videoer på Youtube, der bliver solgt albums, koncertbilletter, abonnementer til appen og merchandise.

I 2022 fik Popsi og Krelle et bruttoresultat på 3,9 millioner kroner og et overskud på 1,4 millioner kroner, når alt var betalt. Til sammenligning lød de tal på 2,2 og 0,4 millioner kroner i 2019.

Sommerferie

Ekstra Bladet har spurgt Maiken Ingvordsen - Popsi - til et interview om den voldsomme vækst, forretningen bag børnemusikken og fremtidsplanerne.

Men mens sommerferierende forældre i biler, sommerhuse, villaer og lejligheder over det ganske land lige nu nok kunne bruge en pause fra Popsi og Krelle, er det nu Popsi og Krelle, der holder pause.

'Vi er simpelthen gået fuldstændig i sommerferiemode med vores familier. Så vi har trukket stikket til ind i august,' skriver Maiken 'Popsi' Ingvordsen i et svar.