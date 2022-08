Populær badestrand lukket: Risiko for colibakterier

Rebæk Strand i Kolding er onsdag blevet lukket for badning på grund af et spildevandsudslip

Bor du i Kolding, og har du brug for at blive kølet ned i heden, må du søge andre steder hen end Rebæk Strand.

Der er nemlig blevet udstedt et forbud mod badning på den populære strand, efter der tirsdag skete et spildevandsudslip.

Det skriver Kolding Kommune på deres hjemmeside.

Udslippet skete i forbindelse med et pumpesvigt i en pumpestation i Kolding. Her løb urenset spildevand ud i den nærtliggende Skartved Bæk, hvilket resulterede i fundet af 850 ørreder, der er døde som følge af udslippet.

Kan ikke vente på analyser

- Vi ved ikke, om badevandet er forurenet med spildevandet, men efter at have været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder vi nu forbud mod badning, da der er en klar risiko for forurening med colibakterier ved udslip af spildevand, udtaler miljømedarbejder i Kolding Kommune Lars Hede Hansen.

Onsdag vil der blive taget prøver af vandet for at klarlægge, om der er sket forurening med colibakterier. Når der foreligger svar fredag vil kommunen sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed tage stilling til, om det igen vil være forsvarligt at bade på stranden.

- Det kan give maveproblemer med kvalme og opkast, hvis man kommer til at sluge noget af vandet. Derfor kan vi ikke vente på analyser.