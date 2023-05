Populær drik bliver solgt ulovligt

Prime har den seneste tid været på mange børn og unges læber. Og også hos en del bekymrede forældre.

Den hypede drik indeholder nemlig et stort indhold af enten vitaminer eller koffein.

Faktisk så meget, at Fødevarestyrelsen nu er skredet ind hos fem virksomheder og har sat en stopper for videresalg af drikkene, der er blevet solgt ulovligt.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

- Hvis en producent som Prime tilsætter mere vitamin, mineral, aminosyre eller koffein end tilladt, så opstår der risiko for forbrugeren. Derfor er det et krav, at produkter med tilsætninger bliver anmeldt, så Fødevarestyrelsen kan holde øje med, at sundhedsskadelige produkter ikke kommer på markedet, siger enhedschef Henrik Dammand Nielsen i pressemeddelsen.

- Hvis et produkt ikke er anmeldt, er det ulovligt at sælge i Danmark.

Kan give skader

Hvis Prime-produkter er tilsat stoffer eller mængder af tilsætninger, som ikke er forhåndsgodkendt, skal produktet igennem en sundhedsfaglig godkendelse.

Og det er ikke sket.

Nogle af drikkene har et højt indhold af A-vitamin, som i for store mængder kan skade leveren på længere sigt.

Også for koffein er der i Danmark regler for, hvor meget der maksimalt må tilsættes, fordi koffein i store mængder kan give sundhedsskader på både kort og langt sigt.

I nogle af Primes energidrikke er der tilsat koffein i mængder, der kraftigt overstiger de 32 milligram koffein pr. 100 ml, som er tilladt i energidrik, oplyser Fødevarestyrelsen, som fraråder børn at drikke energidrikke, fordi børn er mere følsomme over for koffein.

Fødevarestyrelsens rejsehold gennemfører frem til 30. juni en kontrol kampagne. Her bliver virksomhedernes salg af fødevarer, der er beriget med vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer, kontrolleret.

