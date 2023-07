Populær feriedestination invaderes af turister: Helvede på jord

Vi kender det næsten alle. Turister i store mængder kan være aldeles træls.

Den påstand kan beboere i ferieparadiset Cornwall-regionen i det sydvestlige England i den grad nikke genkendende til.

For selvom regionen er kendt for være en af de flotteste perler i England, der byder på et smukt kystlandskab, kridhvide strande og surfing, er den også kendt for en helt anden ting ifølge regionens egne beboer - nemlig en storm af turister.

Det skriver den britiske lokalavis Cornwall Live.

Invaderer byen

En af de byer, som især bliver ramt af de invaderende turister, er havnebyen St.Ives.

Byen er en af de mere populære feriedestinationer til stor irritation for lokalbefolkningen.

- Som udgangspunkt er det det samme hvert år, så det bliver ikke mere travlt i år, end hvad vi normalt ser. De lokale kan ikke engang komme rundt med deres egne biler, og trafikken bliver forfærdelig. Se bare på kaosset i Truro (en by i Cornwall, red.), fortæller den lokale bilsælger Andrew Ward til mediet.

Går begge veje

De lokale beboere er dog ikke de eneste, som er utilfredse med situationen i St. Ivers.

Flere turister er gået til tasterne på Tripadvisor for at brokke sig over byen og en af dens strande, som nogle beskriver som 'helvede på jord'.

'Sandet var forfærdeligt. Det var af den forkerte type af sand og meget klistret. Det kom ind alle vegne, og jeg finder stadig rester i dag! Jeg kommer ikke tilbage næste år, skriver en misfornøjet bruger, der også brokker sig over, at vandets temperatur ikke var varmt nok.

En anden bruger var heller ikke tilfreds med sin oplevelse på den lokale strand:

'Overfyldt, larmende samt intet at spise undtagen dårlig 'fish'n'chips' og lokal mad, og stranden er proppet med svært overvægtige, skrigende og solskoldede børn i klapvogne og folk med tatoveringer.'