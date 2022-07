Populær ferieuge bliver sommerlig: Op til 30 grader

Der er dejligt sommerligt vejr på vej mod Danmark i de kommende dage, men det er med at nyde det, så længe det varer - senere på ugen vender det igen

Hvis man har valgt at lægge sin ferie i denne uge, er der heldigvis et par dejlige sommerdage at se frem til. Men det varer ikke hele ugen, så man bør nyde det vejr, der lige nu banker på døren fra syd.

- Det er med at nyde det de kommende par dage, siger meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen.

Ugen starter ud med mange skyer og lidt regn af og til i formiddagstimerne mandag.

- Senere på dagen klarer det op, og temperaturerne kommer med solens hjælp op omkring 25 grader i dag, siger Klaus Larsen.

Meget sommerlige dage i vente

Et højtryk, der har ligget over Europa, er begyndt at trække mod nord, og det kommer også Danmark til gode.

- Det er jo varm luft, der er ved at banke på døren sydfra. De kommende dage vil der komme fuld blus på solen.

Tirsdag vil temperaturerne komme op på 23 til 28 grader - og måske helt op til 30 grader.

Dog vil det onsdag begynde at blæse lidt op med frisk vind, og det ændrer også på vejret i dagene efter.

- Der kommer noget temmeligt varmt vej, men det er så slut, når vi når frem til torsdag. Her kommer der en koldfront.

Den kolde luft kan gøre, at der kommer regnbyger, når vejrskiftet kommer.

- Efter torsdag er vi tilbage omkring de 20 grader.