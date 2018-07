Populær forlystelse lukket: - Der har været alt for mange skader

En af Bornholms største attraktioner i sommervarmen er svævebanen ved Opalsøen. Nu er den blevet lukket på grund af for mange uheld

Advarsel: Stærkt vanedannende!

Sådan lyder det på en af Bornholms største turistattraktioners - tovbanen ved Opalsøens - hjemmeside.

Men den kendte svævebane er ikke kun stærkt vanedannende, den er er også farlig. Tovbanen er således blevet lukket, fordi der har været for mange ulykker.

- Vi får en anmeldelse ovre fra hospitalet, hvor de kan konstatere, at folk har fået alt for mange skader deroppe (tovbanen red.). Det har vi aldrig set før deroppe fra, siger vagtchefen ved Bornholms Politi Kim Pedersen til Ekstra Bladet.

Hvert år svinger glade sommergæster sig ud med svævebanen ud over Opalsøen, der ligger tæt på Allinge og Sandvig på Nordbornholm. Selve tovbanen er 290 meter lang med 48 meters højdeforskel.

- Når vi får sådan en anmeldelse, kan vi ikke gøre andet end at rette henvendelse og sige, at de skal holde inde med aktiviteterne. Nu skal de have en fornyet godkendelse. Vi kan ikke leve med, at folk får skader, siger Kim Pedersen.

Bornholms Politi har nu lukket forlystelsen. Den kan først blive åbnet igen, når Teknologisk Institut har været på besøg og godkende hele svævebanen. Først der vil Bornholms Politi åbne den igen.

For lav vandstand

Ejeren af tovbanen, Jørgen Bloch, erkender, at der har været seks skader ved hans forlystelse.

- Vi får det først at vide, da sygehuset ringer til os. Inden da vidste vi det ikke. Hvis vi gjorde, kunne vi have reageret noget før.

- Vi har hørt, at de får skader på de nedre regioner både mænd og kvinder. Ved to af skaderne er kvinderne flækket i mellemkødet, siger ejeren af tovbanen Jørgen Bloch.

Han mener, at årsagen til det stigende antal skader skyldes, at vandstanden er faldet i Opalsøen.

- Det, jeg tror, der er problemet, det er, at vandstanden er faldet 20 centimeter i Opalsøen. Vinklen bliver for stejl, og de kommer for hurtigt ned, siger ejeren af tovbanen.

Han fortæller, at der ellers ikke har været skader før i svævebanens 18-årige levetid.

Lukket resten af året

Hvert år tager omkring 10.000 badegæster turen ned ad rebet, hvor man kommer op på en topfart på 70 kilometer i timen, inden man rammer vandet.

- Vi har nu besluttet at holde lukket resten af året. Jeg vil finde en løsning på det her problem. Vi skal ikke have flere, der kommer til skade, forklarer Jørgen Bloch.

En ny sele skulle ellers have været løsningen, men det hjalp alligevel ikke. Nu har Jørgen Bloch i stedet valgt at købe nogle neopren-bukser, som man skal have på.