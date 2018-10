Populær grillbar risikerede at lukke: Nu er der godt nyt

En af Aarhus´ mest populære grillbarer - Havnens Perle - serverer også bøfsandwich og chili-hotdogs i fremtiden efter et Danish Diner-koncept, som ikke ses ret mange steder herhjemme.

Socialdemokratiet i landets næststørste by giver nu tilsagn om, at borgmester-partiet vil bevare Havnens Perle på den del af havneområdet, som ellers står for tur i forbindelse med den imposante og enorme fornyelse af Aarhus Havn, som med en ny bydel under navnet Aarhus Ø er godt på vej til at give Smilets By en helt ny skyline.

- Vi mener, at Havnens Perle hører til på Aarhus Havn, og derfor bør vi gå ind i en forhandling med ejeren om at finde en egnet placering på havnen. Det er ikke sikkert, at den kan blive det samme sted som nu, men vi må tale med ejeren om at finde en god placering, siger Ango Winther, teknisk ordfører for Socialdemokratiet til JP Aarhus.

Havnens Perle blev etableret i 1962 som souvenir- og iskiosk, og den er igennem årene blevet flyttet til forskellige placeringer ved havnen i forbindelse med om- og nybygninger. Senest blev grillbaren flyttet til sin nuværende placering i 2016.

Fantastisk støtte

Havnens Perles nuværende lejekontrakt på Dagmar Petersens Gade udløber med udgangen af 2021, og i den nye udviklingsplan for Indre Aarhus Ø er der ikke reserveret plads til spisestedet. Ejeren, Peter Lerdrup, har derfor haft foretræde for teknisk udvalg i Aarhus Kommune.

Men efter mødet med en række politikere og embedsfolk sidste mandag troede Peter Lerdrup ikke umiddelbart på, at den 56 år gamle, familiedrevne perle ville skinne så glad og forventningsfuld, som den gør nu en uge senere.

- Jeg synes, det så sort ud efter det møde, men efter at JP Aarhus, Ekstra Bladet og andre medier skrev om sagen i sidste uge, har vi oplevet en fantastisk støtte på de sociale medier og andre steder, siger Peter Lerdrup til Ekstra Bladet.

Der bliver serveret mange hotdogs og bøfsandwich i Havnens Perle ved havnen i Aarhus. Den populære grillbar var ellers i fare for at lukke grundet byggeboomet på havnen, men nu ser det ud til, at et politisk flertal i Aarhus Byråd vil bevare 'spise-perlen' i midten af den nye infrastruktur med masser af højhuse i en ny aarhusiansk bydel. Polfoto

- Folkestemningen har hjulpet os, og jeg var helt vildt glad, da jeg i morges blev informeret om socialdemokraternes ønske om, at vi skal leve videre. Ja, min kone og jeg er så glade, at vi har talt om at arrangere en kæmpe julefest med gratis hot dogs, hvis en ny kontrakt når at falde hurtigt på plads, tilføjer ejeren af Havnens Perle siden år 2000.

Flere kåringer under bæltet

Peter Lerdrup er den tredje generation i sin familie, som driver det unikke spisested på den havn, som ellers har gennemgået omfattende forandringer de seneste 10-12 år.

- Det er fint med fornyelse og forandringer, som det er sket her, men jeg tror også, at den opbakning, vi har mærket, viser, at folk også gerne vil bevare visse gamle ting i tilværelsen, siger Peter Lerdrup, der i 2007 fik at vide, at hans grillbar skulle flytbar netop på grund af de store byggeplaner i havneområdet.

- Jeg var bange for, at der nu ikke var flere steder, vi kunne flyttes hen, men det er der tilsyneladende alligevel, siger Peter Lerdrup.

Både i 2012 og i 2014 vandt den populære grillbar med amerikansk diner-indretning - og en cadillac på taget - prisen for at stå bag 'Danmarks Bedste Bøfsandwich', ligesom stedet blev kåret til Aarhus' bedste pølsevogn i 2007, 2008 og 2009.

TV2 Østjylland talte i sidste uge, da perlen endnu var lukningstruet, med rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V). Han lød heller ikke som én, der brød sig om at skulle sige farvel til den lille tidslomme midt i det futuristiske byggeboom.

- Jeg ser gerne, at vi finder et sted til Havnens Perle, således at vi kan bevare den i området. Derfor har jeg også bedt min forvaltning om at afdække alle muligheder for, at vi kan finde en placering til Havnens Perle, sagde Simsek.