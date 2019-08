Populær internet-skønhed afsløret: Ser hun VIRKELIG sådan ud?!

En populær videoblogger er blevet afsløret i at benytte et ansigtsfilter, der fik hende til at ligne en ung kvinde

Når man befinder sig på internettet, er det vigtigt at have sin kritiske sans med sig.

I hvert fald må fans af den populære, kinesiske videoblogger, der går under navnet 'Your Highness Qiao Bilou', sande, at de har fulgt en væsentlig anden person, end de troede.

Under en af hendes populære internetbaserede live-udsendelser, gjorde en teknisk fejl nemlig, at hendes sande identitet blev afsløret.

Det skriver BBC.

Til venstre ses Your Highness Qiao Bilous sande jeg. Til højre ses, hvordan hun ellers har fremstået på sin kanal. YouTube/ mark33

Den 'royale' kineser var nemlig slet ikke den unge skønhed, hun fremstod som.

I stedet viste hun sig nemlig som en helt almindelig, midaldrende kvinde, der havde benyttet sig af et ansigtsfilter, når hun var live - til stor overraskelse for hendes mere end 100.000 fans på den kinesiske videotjeneste Douyu.

Betalende 'kunder' skred

Ifølge China's Global Times elskede de hende for den 'nuttede gudinde', de troede, hun var, mens hun løbende har modtaget donationer så store som 100.000 kinesiske yuan svarende til godt 98.000 kroner fra sine følgere.

Uheldet skete 25. juli under en fælles udsendelse med en anden videoblogger, hvor hendes ansigtsfilter ved et uheld stoppede med at virke.

På YouTube er et nedklip af udsendelsen, hvor ansigtet afsløres, allerede set næsten en million gange.

'Your Highness' opdagede dog først selv fejlen, da hendes vip-følgere begyndte at forlade det chat-rum, de ellers havde betalt for adgang til.

Masseflugt, men ...

Efterfølgende er en række af hendes oprindelige fans stoppet med at følge siden - særligt de mandlige.

Qiao har også selv suspenderet 'Your Higness'-kanalen, lyder det på det kinesiske sociale medie Weibo.

Alligevel har opmærksomheden omkring hendes personlighed fået følgerskaren til at stige fra 100.000 til 650.000, siden historien gik verden rundt.

Ifølge BBC har Kina mere end 425 millioner videobloggere.