Populær is væk i Sverige: Kan også ske her

Sommeren står for døren, men det kan snart blive svært at opstøve den særdeles populære Twister-is i din lokale kiosk.

Løssalg af den originale version af isen er nemlig midlertidigt indstillet i Sverige, skriver Aftonbladet. Det skyldes, at den bliver produceret i Rusland, oplyser Unilever til mediet.

Og over for Ekstra Bladet meddeler selskabet, at også danske is-elskere kan risikere at måtte undvære den folkekære is.

- Tidligere på året indstillede Unilever al import og eksport til og fra Rusland grundet invasionen af Ukraine, siger kommunikationsmedarbejder hos Unilever Sandhya Forselius.

- Det har resulteret i, at nogle varianter af Twister i øjeblikket ikke er på lager som løssalg i Sverige, for eksempel Twister Spirello (den mest kendte version af isen, red.).

- En lignende situation kan opstå for forbrugere i Danmark.

Findes i andre variationer

Sandhya Forselius tilføjer, at det i Sverige stadig er muligt at købe isen i pakker, ligesom at man også kan købe en blå version af isen, der dog har en anden smag.

Det skyldes, at de produkter bliver produceret i Storbritannien og Portugal.

- Vi forsøger i øjeblikket at finde andre måder, hvorpå vi kan udbyde alle variationer af isen til forbrugerne, siger hun.