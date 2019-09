Populær mad-trend er et kæmpe problem

Mad til en samlet af værdi af svimlende 118 milliarder kroner bliver hvert år smidt ud i Tyrkiet, når caféer i det enorme land serverer tyrkisk morgenmad, der i den grad er blevet en trend.

Særligt turister bestiller i stor stil de mange småretter, som morgenmaden består af.

Det kan en tyrkisk morgenmad bestå af: Fladbrød

Friteret brød

Ost (halloumi, feta mm.)

Olier

Humus og andre spreads

Menemen (æg og hakket tomat)

Oliven

Forskellige slags syltetøj

Grøntsager (agurk og tomat)

Små udgaver af pide (aflang pizza) og lamachun (tynd pizza)

Sucuk (tyrkisk pølse)

Æg

Te og tyrkisk kaffe

Fatteh (ristet fladbrød med tahin/yogurt-dressing)

Honning

Frugt

Börek (filodejsruller fyldt med spinat)

Te, kaffe og juice Vis mere Luk

Ifølge TISVA (en uafhængig tyrkisk fond, der har fokus på affaldsforbyggelse og bæredygtighed, red.) bliver der hvert år kasseret 12 millioner tons mad, der ikke fejler noget i Tyrkiet.

En stor del af de 12 millioner tons kommer fra caféerne, når gæster bestiller den tyrkiske morgenmad med alt, hvad der dertil hører.

'Ædfærdsproblem'

Præsidenten i TISVA, Aziz Akgül, mener, at der er tale om et adfærdsproblem, samtidig med at han understreger, at mængden af mad, der serveres, skal tilpasses til gæsten.

- Det store madspild, som Tyrkiet og resten af verden må se i øjnene, har en negativ effektiv på fødevare-kæden. Derfor er det presserende, at madspild forbygges og reduceret for at sikre, at man bruger ressourcerne effektivt over hele verden, siger han til det engelsksprogede tyrkiske medie Hurriyet Daily News og uddyber, at det rammer de fattigste lande.

- En tredjedel af alt mad, der bliver produceret hvert år, går til spilde. Det svarer til 1,3 milliarder tons mad, siger han.

Det perfekte billede

I skrivende stund er omkring 100.000 billeder på det sociale medie Instagram beskrevet med hashtagget '#turkishbreaksfast' .

Netop Instagram kan være en mulig medspiller i, at så mange vælger at bestille den tyrkiske, overdådige morgenmad.

For udover at være en smagsoplevelse så ser serveringen også djævelsk flot ud med det rette filter.

Se blot nedenstående eksempler:

