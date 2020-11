Populær ørn fundet død

En hunørn fra det populære ØrneTV blev for nylig fundet død. Dansk Ornitologisk Forening mistænker, at fugleinfluenza kan være dødsårsagen

Danmark har de seneste uger været hårdt ramt af fugleinfluenza.

Dansk hønsebesætning ramt af fugleinfluenza

Nu har den frygtede fuglesygdom muligvis også krævet sit første kendis-offer, skriver TV2 Øst.

Der er tale om en af ørnene fra det populære ØrneTV, som er blevet vist under projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Hunørnen var fra en havørnerede i Saksfjed-Hyllekrog på Lolland. På ØrneTV har det været muligt at følge den lille havørn fra æg til flyveklar.

I forbindelse med et projekt havde den nu afdøde ørn fået monteret en GPS, da den og dens ørnebror skulle gøre ornitologer klogere på Nordeuropas største rovfugl.

På ØrneTV har det været muligt at følge ørne i deres rede i en længere årrække. Til februar vil kameraet igen blive tændt, hvor det vil være muligt at følge ørnene i endnu en sæson. Foto: Mik Eskestad

Frygter ikke for bestanden

For at klarlægge årsagen til den unge ørns død er den nu blevet sendt til Danmarks Tekniske Universitet, der skal gøre projektleder hos Dansk Ornitologisk Forening Kim Skelmose klogere på årsagen. Han mener, at det er nærliggende at tro, at den er død af fugleinfluenza.

- Jeg er smadderærgerlig over det, for det er en fugl, jeg har fulgt, siden den lå i sit æg, kom ud og var flyvefærdig. Jeg havde glædet mig til at følge den i rigtig mange år og se, hvor den mon ville have ynglet henne, fortæller Kim Skelmose til TV2 Øst.

Ifølge Kim Skelmose skal fugleinteresserede danskere dog ikke frygte for, at fugleinfluenza får den store betydning for havørnebestanden.

- Den skal nok klare sig, det gjorde den jo også, sidst Danmark havde fugleinfluenza (i 2006, red.). Jeg er mere bekymret, hvis der kommer fugleinfluenza i vores kongeørne, for dem har vi altså kun fire-fem par af. Det vil gøre et katastrofalt indhug i kongeørnebestanden, siger han.

Kim Skelmose opfordrer samtidig til, at hønseejere holder sine fugle under tag, da det er den eneste måde, man kan forhindre smitte mellem de forskellige hønsebestande.