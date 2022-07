Populær på grillen: Disse pølser tilbagekaldes

Grillsæsonen er over os, men hvis du har smidt grise- og oksefrankfurtere i indkøbskurven i troen om, at de er fri for ost, skal du læse med her.

For Hilton Foods Danmark A/S tilbagekalder nemlig disse pølser.

'Produktet kan indeholde allergenet ost (mælk), som ikke fremgår af produktets mærkning', oplyser virksomheden.

Frankfurterne bliver solgt i Dagli'Brugsen, Fakta og Kvickly i hele landet. Derudover bliver de også solgt i Coop 365 i Hørning, Coop.dk MAD og i Fakta-butikker på Færøerne.

Pølserne kan returneres i disse butikker.

