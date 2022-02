Populær podcast vender tilbage

Den hårdtslående medie-podcast 'Q&Co' genopstår på Ekstra Bladet.

Chefredaktør Henrik Qvortrup vil fremover granske ugens vigtigste mediehistorier med skiftende medværter og hver torsdag gå kritisk til hovedpersonerne i de aktuelle sager.

Podcasten opstod først på Mediawatch og flyttede siden med Qvortrup til B.T. Den populære podcast genopstår nu hos alle gratis podcastudbydere.

- Der er et stadig større behov for et kritisk mediemagasin, som ikke er ugentligt rygklapperi mellem landets chefredaktører. Og jeg kan garantere, at Ekstra Bladet ikke selv bliver skånet for kritik, siger journalistisk chefredaktør på Ekstra Bladet Knud Brix.

Skal grille Qvortrup

Når Ekstra Bladet selv er i skudlinjen, overlader Qvortrup derfor mikrofonen til Asger Juhl, chefredaktør på Den Uafhængige.

Her vil Asger Juhl overtage rollen som vært, udvælge historier og gennemføre kritiske interviews.

- Intet vil glæde mig mere end at få Henrik Qvortrup på glatis, og derfor har jeg sagt ja til opgaven, selvom det sikkert bliver fast arbejde, siger Asger Juhl, der får frie hænder til at skyde på Ekstra Bladet.

Da det sidste afsnit 'Q&Co' blev sendt i maj sidste år, var det Ekstra Bladet, der var i vælten, og avisen måtte undskylde for en upassende kommentar til Helle Thorning.

Ekstra Bladet udgiver i forvejen en række af landets mest populære podcasts, blandt andet 'Bandeland', 'Ingen kommentar' og kriminalmagasinet 'Afhørt'.

Sammenspist og kammeratligt rygklapperi

Til spørgsmålet, om han kan være vært på en podcast, der skal kritisere og granske medier, når han selv har en plettet straffeattest, svarer Qvortrup:

- Jeg har bevist, at jeg kan lave et mediemagasin, folk vil høre. 'Q&Co' var populært på B.T., og der mangler en podcast, der går hårdt til medierne.

- Der eksisterer allerede programmer, der skal gå kritisk til medierne. Gør de det ikke godt nok?

- Der er 'Presselogen' på TV 2, men det er sammenspist og kammeratligt rygklapperi.

- Og uden at sige noget grimt om Marie Louise Toksvigs 'Tabloid' på P1 så mener jeg med al respekt, at der er et hul i markedet til 'Q&Co'.

'Q&Co' får debut torsdag 24. februar.