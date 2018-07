Populær restaurant i shitstorm: - Stop den hetz

Ved du noget, eller har du haft en lignende oplevelse? Så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Søndag nød 20-årige Maja Russell fra Odense dagen med sin veninde på stranden i Kerteminde.

Efter flere timer med solbadning besluttede de sig for at aflægge Restaurant Kerteminde Sejlklub et besøg for at få et lækkert måltid, da de fra venner og bekendte havde hørt godt om restauranten.

Men ifølge Maja Russell skulle det vise sig at blive alt andet end en positiv oplevelse.

- Vi starter med at komme ind og sætte os ned, og vi får bestilt vores mad, og herfra starter de dårlige oplevelser, siger den 20-årige kvinde til Ekstra Bladet.

- Min mad bliver til at starte med givet til nabobordet, og det er jo, hvad der kan ske, men det er så kun mig, der får min mad, og min veninde må vente yderligere på sin. Da min veninde så får sin mad, efter hun har rykket tjeneren flere gange, opdager hun, at der er flere dyr i maden. Både fluer og sådan nogle hvide, små og gennemsigtige dyr. Jeg havde også bestilt muslinger, og halvdelen af dem var ikke åbne, siger Maja Russell.

20-årige Maja Russell er langt fra tilfreds med den behandling, hun fik på Restaurant Kerteminde Sejlklub. Foto: Privatfoto

Var aggressiv

Selvom Maja Russell sammen med sin veninde klagede over maden til tjenerne, så blev de ifølge hende ikke taget seriøst.

- Vi siger det først til en af tjenerne, og han siger, at han vil vende tilbage. Der sker ingenting, så vi rykker ham igen, og han tager så fat i chefen. Selvom tjeneren siger til chefen, at der var fluer i maden, så bliver hun ved med at sige, at hun jo ikke har set det og derfor ikke kan gøre meget ved det.

Ifølge Maja Russell havde chefen hele vejen igennem en dårlig attitude.

- Hun havde en meget grim og aggressiv attitude, og hun hævede stemmen helt vildt. Efter en diskussion frem og tilbage i længere tid siger hun, at vi kan få noget nyt mad, eller vi kan få afslag i prisen. Vi vil ikke have ny mad, så vi vælger at gå med til afslag, fordi vi var trætte af at diskutere det. Men hun ville kun give os 10 procent.

Den kompensation var Maja Russell og hendes veninde bestemt ikke tilfreds med.

- De burde som minimum have givet min veninde maden gratis. Jeg synes, det er helt vildt dårligt, at man behandler sine kunder sådan. Hele vores dag blev nærmest ødelagt af det. Det er bare ikke sådan, man behandler sine kunder. Jeg ville meget hellere have brugt mine penge et andet sted.

Deler oplevelse

Frustrationen fik Maja Russell og hendes veninde til at gå til tasterne på Facebook søndag. Både på restaurantens Facebook-side og på deres egen har de delt historien om deres dårlige oplevelse.

På ganske få timer er opslaget delt vidt og bredt, og flere skriver sure kommentarer på restaurantens Facebook-side med henvisning til Maja Russell og venindes oplevelse.

Flere skriver også, at de har haft lignende oplevelser.

- Jeg har skrevet opslaget, fordi jeg gerne vil advare andre, og fordi jeg ikke håber, at andre nogensinde vil stå i samme situation. Så hvis folk tager det til sig, er det da kun godt, lyder det fra den 20-årige kvinde.

Ifølge Maja Russell nåede hun og veninden desværre ikke at tage billeder af maden.

Restaurant: Det er chikane

De mange negative henvendelser på restaurantens Facebook-side har fået ledelsen til at kommentere sagen på deres Facebook-side. Her skriver de blandt andet, at de bliver udsat for hetz.

'Nu stopper denne hetz, alle mennesker kan lave en fejl, det er fuldt ud menneskeligt. Den pågældende sag er dog ikke lagt helt korrekt ud på de sociale medier. I en branche der er så hårdt presset over hele landet, som restautionsbranchen, så vil der ske fejl, hvilket er meget beklageligt når det sker', lyder det i opslaget.

I opslaget giver restauranten også udtryk for, at de nu har politianmeldt sagen. Hvad de præcis har anmeldt, giver de dog ikke en nærmere forklaring på.

'Det der er helt uacceptabelt er folks opførelse og ageren, også på de sociale medier, det er uacceptabelt at jagte folk personligt, det er hermed politianmeldt.'Håber at alle der har kommenteret på det groveste, aldrig må blive udstillet på denne måde.

Beklageligt at verden er blevet på denne måde.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Restaurant Kerteminde Sejlklub, men de afviser at kommentere sagen.

'Længere er den ikke'

Til Fyens.dk fortæller medejer Mark Møller dog, at han ikke har meget til overs for opslaget, som han mener er det rene vås.

- Der er lige noget, jeg ikke forstår. Hvis folk, de siger, de har haft så dårlige oplevelser hernedefra, og folk siger, der ingen mennesker er; jeg er den eneste restaurant i Kerteminde Kommune, der har et gazelle-diplom, fordi vi er en restaurant, der kører med fuldt tryk på og har en stor omsætning. Så det er noget værre pis og lort, de skriver allesammen.

Her fortæller han også, at han ikke forstår, at kvinderne vælger at skrive og brokke sig på de sociale medier, da de er blevet tilbudt ny mad eller afslag på prisen.

- For det første så skal hun ikke stille sig op og sige, hun har krav at få det hele refunderet. Hvor står det henne? Det står sgu ingen steder i nogen som helst arter. Og så er de bekræftet i, at de kunne få to nye (retter, red). Det ville de ikke have. Så har de fået nedsat 10 procent i prisen - og det er det, de kan få. Og det er sådan, det er. Og længere er den ikke.

Flere gange har Fødevarestyrelsen givet Restaurant Kerteminde Sejlklub sure smuileyer.

Blandt andet tilbage i maj 2017, hvor der blev fundet museekskrementer flere steder. Samtidig fik restauranten også en indskærpelse, fordi deres rengøring var mangelfuld.

Overfor Ekstra Bladet afviser Fyns Politi, at de på nuværende tidspunkt har fået en anmeldelse i forbindelse med sagen.

