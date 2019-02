Populær strand lukker hele sommeren

Skulle sommeren 2019 gå hen og blive bare noget der minder om sommeren 2018, vil mange mennesker formentlig søge mod landets strande i jagten på nedkøling og solbadning.

Men for de mange aarhusianere, der har tradition for at søge mod Den Permanente Badeanstalt i Riis Skov, må strandturen anno 2019 finde sted andetsteds.

Strandområdet står nemlig over for en større renovering, som efter planen skal begynde til maj.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Ifølge mediet skyldes det blandt andet, at pælene i vandet er rådnet op og derfor trænger til en udskiftning.

Aarhus Byråd har godkendt en renovering til 20 millioner kroner, og de skal nu se, om et af de bud på licitationen, de har fået, holder sig inden for de økonomiske rammer.

Men projektet kan vise sig at blive udskudt på grund af problemer langt fra Aarhus. Det er nemlig besluttet, at ombygningen skal ske med miljørigtig FSC-certificeret træ, men på grund af uroen i Venezuela, kan leveringstiden være helt oppe omkring seks måneder.

Mens badeanstalten i sommermånederne er åbent for alle, er det kun medlemmerne af Vikingeklubbens Jomsborg, der må bruge den om vinteren. Klubben har omkring 9500 medlemmer og forpagter bygningerne ved badeanstalten. Her er der ifølge Stiften også planer om en renovering. De konkrete planer er dog uvisse, men de skulle blandt andet omfatte nye saunaer og et nyt klubhus.