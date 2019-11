Populær vært hylder nationen!

Torsdag var en sorgens dag for Radio24Syv og dens ansatte, da det var radiokanalens sidste sendedag.

Alligevel strålede flere af kanalens profiler af overskud, da Radio24Syv værten Knud Brix overtog mikrofonen fra Ekstra Bladets reporter for at jagte kommentarer fra sine kollegaer.

Blandt andet fangede han Jakob Kvist, der var udset til at være ny direktør, havde Radio24Syv fået sendetilladelse til den nye DAB-kanal.

- Jeg vil bare sige tak, fordi vi føler, at opbakningen i dag har været massiv fra nær og fjern og garanteret også fra Ekstra Bladets læsere, lød det fra Jakob Kvist, der ifølge eget udsagn er flittig læser af nationens! kommentarer.

- Der har også været opbakning, har jeg lagt mærke til. Jeg læser altid nationen!, sagde han.

Vemodigt farvel på toppen, da de sidste minutter Radio24syv strømmede ud gennem højtalerne. Video: Anthon Unger

Også satirikeren Frederik Cilius, der er særligt kendt for rollen som Kirsten Birgit Schiøtz i programmet 'Den Korte Radioavis' hyldede nationen!.

- Jeg synes, I gør det godt, og I holder en god, sober tone. Det er jeg glad for at se i den offentlige debat, fordi tonen i den offentlige debat kan tit blive for rå, men der holder I virkelig den pæne linje. Tak for det, lød den slet spydige hilsen.

Radio24Syv tabte kampen til radio Loud, mens Radio4 har overtaget signalet på FM-båndet fra midnat.

