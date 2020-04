Populær webshop i koks: Glemte kunderne

Adskillige kunder bestilte tøj for Adidas via Zalando, men ordrerne blev annulleret. Det glemte webshoppen bare at fortælle kunderne

Rabat på op mod 90 procent på tøj og sko fra Adidas.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, og det var det også

Ved en fejl havde Adidas sendt et tilbud ud i handlen på Zalando med en kæmpe rabat, og det fik adskillige danskere til at slå til.

Men fejlen blev opdaget, og så blev ordrerne annulleret.

Zalando glemte bare at fortælle de til sine kunder, og det er adskillige blevet fortørnede over på Trustpilot og Facebook.

Meget skuffende

'Bestilte Adidas hos Zalando på tilbud. Uden nogen begrundelse annulleres hele ordren. Meget skuffende, skriver Ane Marie V på Trustpilot'.

Mens også Usman Ansary er utilfreds.

'Vores ordre er blevet annulleret uden at vi er blevet orienteret herom. Det er under al kritik, at man ikke giver besked, men at man selv som kunde opdager det, selvom vi har fået en ordrebekræftelse og beløbet er reserveret på vores konti. Jeres forklaring er, at I har prissat forkert, selvom der er 91 % rabat på jeres outlet Adidas varer. Det giver ingen mening... I har lige mistet fem kunder hos os', skriver han.

En klar fejl

Ekstra Bladet har talt med kommunikationsansvarlig hos Zalando, Anne Vibe Hansen, der oplyser, at det er en klar fejl.

- Vi gav en for høj rabat, men det er en klar fejl, at vi ikke fik skrevet til vores kunder. Det giver naturligvis en super dårlig kundeoplevelse.

- Jeg ved ikke, hvad der er gået galt, men normalt sender vi automatisk en mail, men det er ikke sket i dette tilfælde, siger Anne Vibe Hansen til Ekstra Bladet.

Som et lille plaster på såret har Zalando valgt at give de berørte kunder 10 procent på næste bestilling, hvis de ringer til kundeservice.