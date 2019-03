Populær webshop sælger farligt legetøj

Hjemmesiden Wish dumper med et brag i ny test fra ForbrugerLaboratoriet

Legetøj fra den amerikanske webshop Wish dumper med et brag i en ny test af det uafhængige laboratorium ForbrugerLaboratoriet.

Samtlige 12 stykker legetøj fra siden, som blev testet, viste sig at være farlige for småbørn.

- Jeg vil betegne legetøjet som alvorligt farligt. Der er blandt andet på grund af kvælningsrisisko, kraftige magneter og højt lydtryksniveau, siger direktør i ForbrugerLaboratoriet Torben Foged til Ekstra Bladet.

- Det lever simpelthen ikke op til de europæiske sikkerhedskrav, der er til legetøj.

Wish sælger primært legetøj, der kommer fra Kina. Det gør, at webshoppen er væsentligt billigere end de danske legetøjsforretninger, men betyder altså også, at produkterne involverer en større risiko for de små.

- I sidste ende kan det her dybest set være livsfarligt, forklarer Torben Foged.

- Jeg var meget overrasket over, at 12 ud af 12 produkter havde deciderede farlige egenskaber. Det er usædvanligt, det er det altså.

Ekstra Bladet har samlet resultaterne af ForbrugerLaboratoriets test herunder.