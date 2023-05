Populært kæledyr blev pludselig forbudt: Nu skal de dø

For år tilbage blev de to populære kæledyr sumpskildpadderne rød- og guløret terrapin føjet til EU's dødsliste. En liste over invasive arter, der ikke længere må sælges eller avles.

Mange danskere er dog uvidende om reglerne eller for blødsødne til at aflive skildpadden, hvis de pludselig bliver trætte af den, og slipper dem derfor fri i den danske natur. Og det er strengt forbudt.

Jonas Gadegaard er naturvejleder og fortæller, at han har talt med flere, der har set sumpskildpadderne i den danske natur. Blandt andet ved Gdenåen.

- Hvis man bliver træt af at have sin sumpskildpadde, skal man være klar over, at man heller ikke længere må sælge den. Så synes jeg, det bedste ville være bare at aflive den på en human måde, fortæller han.

Jonas Gadgaard er naturvejleder ved NaturKulturVarde. Foto: Morten Langkilde

Kan blive 40 år gamle

Ifølge Jonas er det endnu ikke et stort problem, da skildpadderne ikke kan formere sig i det danske klima.

- Men det har man jo sagt før. Dengang der kom stillehavsøsters til Danmark, sagde man jo også, at de ikke kunne formere sig i Danmark, fordi det ikke var varmt nok. Men det kunne de, fortæller han.

Skildpadderne kan blive op til 20 år gamle i naturen og 40 år i fangeskab. Jonas Gadegaard fortæller dog, at man ikke skal begynde at aflive skildpadder, man møder i naturen, da der er en chance for, at det kan være den yderst sjældne Europæisk sumpskildpadde.

- Tænk nu, hvis de fandt sådan en og slog den ihjel. Det ville jo være noget rigtigt møg, siger Jonas Gadegaard.

I stedet opfordrer naturvejlederen til, at fundne skildpadder indleveres til Naturstyrelsen, der kan aflive dem.