Populært program på Radio24syv overlever

Når Radio4 i Aarhus 31.oktober overtager sendetilladelsen fra Radio24syv, overtager de også kanalens udsendelse ’Nattevagten’, der sendes live hver aften fra midnat til klokken 3.

Det skriver Politiken.

Betingelsen fra Radio24syvs side er, at programmet fortsat produceres af det samme produktionsselskab og med de samme værter, som i de seneste år har haft telefonen åben hver nat for at tale med alle dem, der ikke 'kan, vil eller må sove', som kanalchef på Radio24syv Mikael Bertelsen siger til Politiken.

Mikael Bertelsen foreslog selv at lade Radio4 overtage programmet. Foto: Ritzau Sacnpix.

Det er en måned siden, han ringede til direktøren for den nye Radio4, Anne-Marie Dohm, og foreslog hende, at Radio4 også overtager ’Nattevagten’, når de 31. oktober overtager FM-sendetilladelsen.

- Jeg skulle bruge noget tid på at forklare hende, at det ikke var telefonfis. Jeg forestiller mig, at det var ligesom da Reagan og Gorbatjov mødtes på Island for at tale om nedrustning, siger Mikael Bertelsen til Politiken.

Da Mikael Bertelsen og Mads Brügger fik ideen om at give natteradioen videre, var de stadig i gang med at finde ud af, hvad de skulle sende, hvis de fik den DAB-kanal, som nu er gået til Loud. Og de kunne se, at ’Nattevagten’ ikke passede ind på kanalen, men syntes, det var en skam, hvis programmet ikke overlevede.

Aftalen med Radio4 kom på plads, før Radio24syv fik afslag på at drive den DAB-kanal, der nu er gået til Loud.