Populært rejsemål indfører turistskat

Fremover vil det koste 5 euro for turister at besøge Venedig, hvis ikke de samtidig overnatter i byen. Det sker, efter at Unesco har advaret om 'uoprettelige skader'

For mange turister på for kort tid og for lidt plads.

Den norditalienske by Venedig er kendt for sine kanaler og gondoler, men nu vil turistbyen trække i bremsen i forhold til de mange gæster, der hvert år besøger byen.

Det skriver Finans.

Helt konkret skal turister nu betale 5 euro - eller cirka 38 kroner - for at komme ind i byen, hvis de ikke samtidig skal overnatte der.

Den nye afgift indføres, efter at Unesco har placeret byen på en liste over verdensarvsområder, der er i fare, og tidligere i år advarede om, at byen risikerer 'uoprettelige skader' på grund af klimakrisen og masseturismen.

'Regulering er nødvendig'

Borgmesteren i Venedig, Luigi Brugnaro, skriver i et opslag på det sociale medie X, at 'regulering af turister er nødvendig', men at byen ikke lukker.

- Venedig vil altid forblive åben for alle, lyder det i opslaget.

Forslaget er en forsøgsordning og skal endeligt godkendes 12. september. Efter planen træder ordningen i kraft til foråret.

Foreløbig kommer turistgebyret til at gælde i 30 dage, som vil blive fordelt på de dage, hvor byen er mest besøgt.

Unescos verdensarv

Den norditalienske turistmagnet har været på Unescos verdensarvsliste siden 1987. Unesco beskriver Venedig som 'et ekstraordinært arkitektonisk mesterværk'.

Ifølge Nyhedsbureauet AFP overnattede 3,2 millioner mennesker i Venedig i 2023. Der bor til daglig omkring 250.000 mennesker i byen.