Populært rejsemål landet på terrorliste - igen

Barack Obama trak Cuba ind fra den politiske kulde, men nu har præsident Trump atter placeret den caribiske ferieø på liste over stater, der støtter terrorister

En uge før, han afgiver magten i USA til demokraten Joe Biden, har Donald Trump gjort jobbet vanskeligere for den nye præsident, idet han atter har kategoriseret Cuba som en stat, der støtter terror.

Det skriver avisen The Guardian.

Trumps beslutning placerer Cuba på linje med Iran, Nordkorea og Syrien og er den seneste i en række, der har tilbagerullet mange initiativer i den forsoning mellem USA og Cuba, som præsident Obama iværksatte.

Med Trumps beslutning vil stort set alle rejser fra USA til Cuba blive blokeret, og pengeoverførsler vil blive bremset. En meget væsentlig indkomst for mange cubanere er penge, som pårørende i USA overfører til dem.

- Dette er et ondsindet forsøg i sidste øjeblik på at svække Bidens udenrigspolitik og belønne Maga-støtter, skriver Ricardo Herrero fra nonprofitorganisationen Cuba Study Group på Twitter. Maga er en forkortelse af Trump-sloganet ‘Make America Great Again’.

Fastlåst situation

Cuba var på terrorlisten i tre årtier frem til det opsigtsvækkende tøbrud mellem de to nationer i 2015. USA og Cuba befandt sig indtil da i en fastlåst situation med mistillid og koldkrigsretorik, men præsident Barack Obama og vicepræsident Joe Biden søgte forsoning.

I december 2014 trådte Obama og Cubas Raul Castro samtidig frem på tv i hver deres land for at bekendtgøre, at der var taget skridt til at normalisere forholdet mellem Cuba og USA.

Diplomatiske forbindelser mellem landene blev genoprettet. USA’s faste repræsentation i Havanna blev forvandlet til en egentlig ambassade, og Cuba åbnede en ambassade i Washington D.C.

Trumps beslutning blev mandag annonceret af udenrigsminister Mike Pompeo, som hævdede, at Cuba ‘gentagne gange har ydet støtte til international terrorisme ved at tilbyde et sikkert opholdssted til terrorister’.

Pompeo beskyldte videre Cuba for at yde støtte til Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, som Trump forgæves har forsøgt at vælte.

Afviser anklager

Mange iagttagere anser imidlertid Trump-administrationens anklager for at være pustet op, skriver The Guardian.

- Terrorisme er at begå vold mod ubevæbnede civilister for at skræmme befolkningen. Det gør Cuba ikke, siger Christopher Sabatini fra den internationalt anerkendte tænketank Chatham House til avisen.

- Ja, landet undertrykker sine egne borgere - men det gør Saudi-Arabien også, siger Sabatini med henvisning til USA’s vigtige allierede i Mellemøsten.

Sabatini opfatter præsident Trumps beslutning som en afskedsgave til hans støtter i Florida - ikke mindst eksilcubanere - som ser en hård, uforsonlig kurs over for Cuba som den eneste måde at vælte diktaturet på.

Cuba er et yderst populært rejsemål. I 2019 - altså før coronapandemien - besøgte 4,3 millioner turister landet, som har 11 millioner indbyggere.

Først og fremmest amerikanske turister vil mærke konsekvensen af Trumps beslutning om atter at placere Cuba på terrorlisten. En konsekvens er det yderligere, at personer og lande, der foretager visse former for handel med Cuba, kan blive straffet.

Studie peger på mikrobølger i sag om mystiske diplomatskader

Britisk rejsefeber: Kan frit rejse til tropeøer og turistperler

Drømmekyst åbner for turister