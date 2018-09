Populært rejsemål raser over billede af turist

Ved du hvem manden er? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Nu er det nok.

De balinesiske myndigheder er rasende over flere turisters opførsel. De viser ikke respekt, og de forstår ikke øens kultur og religion.

Nu har et billede af en turist, som sidder på trone i et hinduistisk tempel, fået bægeret til at flyde over.

Det skriver The Guardian og det balinesiske medie Coconut Bali.

Måske fra de nordiske lande

På billedet kan man se en vestlig mand, som sidder på en trone i det hinduiske Puhur Lutur Batukaru-tempel. Tronen er hellig og er kun forbeholdt hinduer, hvorfor billedet har skabt ramaskrig.

Der hersker tvivl om, hvor manden er fra. Ifølge det balinesiske medie er den vestlige mand fra Danmark. Men flere billeder på Instagram tyder på, at der kunne være tale om en finne.

Bali's guvernør, Tjokorda Oka Artha Sukawati, mener, at det er en respektløs opførsel, som manden udviser på billedet.

- Det er fordi, at vi er for åbne og velkomne overfor turisterne. Derfor oplever vi, at turisterne ikke opfører sig ordentligt, siger guverøren.

Parlamentet vil nu revurdere, om turister skal have lov til at besøge de balinesiske templer alene uden en tourguide.

- Denne forordning skal være en del af regeringens bestræbelser på at beskytte templerne. Templets hellighed i Bali skal respekteres, fordi dette er i pagt med balinesisk ånd og kultur, siger Tjokorda Oka Artha Sukawati.

Bali er et yderst populært rejsemål. I 2017 besøgte fem millioner turister øen.