Populært spil går i sort

I et stort anlagt event kaldet 'The End (Slutningen, red.) har kæmpesuccessen Fortnite fået internettets opmærksomhed.

Få med begivenheden er muligheden for at spille Fortnite samtidig blevet fjernet, i hvert fald indtil næste opdatering.

Det sker, efter man i længere tid har kunnet se et ur, der har talt ned, mens en raket har stået og ventet. Da uret endelig nåede de sidste sekunder blev raketten fyret af.

Snart var der endnu flere raketter, som altså endte med at 'sprænge' spillet i luften, hvorefter landskabet blev suget ind i en portal, skriver Forbes.

Et sort hul

Tilbage er kun et sort hul, og Fortnite kan ikke længere spilles. Samtidig har spillets kontoer på sociale medier fået slettet alle deres opslag, hvor der enten kun er billeder af det sorte hul, eller simpelthen bare en sort skærm.

Det for nuværende ikke sikkert, hvornår der kommer et nyt map til spillet, og man igen kan kæmpe om at blive nummer et på den virtuelle slagmark.