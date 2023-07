Populært sted får sur smiley

Det blev til en bøde på 5000 kroner og en sur smiley for det hypede madsted Mexihagen, da Fødevarestyrelsen var forbi.

For imens gryderne kogte for at gøre dagens kød klar til brug til et hav af lækre mexicanske retter, foregik en noget mindre lækker tjans rundt om de duftende gryder.

Her var to medarbejdere nemlig godt i gang med dagens rengøring af madvognen. Og selvom det måske ikke lyder ulækkert i sig selv, er chancerne for et måltid inficeret mad nok ikke den smagsoplevelse, som kunderne leder efter, når de tager et smut forbi Mexihagen - det mener Fødevarestyrelsen i hvert fald.

'Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige'.

Snavset bestik

Det er dog ikke den eneste anmærkning, som spisestedet fik.

Virksomheden kan åbenbart heller ikke helt finde ud af at gøre deres service rent.

Under sit besøg fandt styrelsen også to bøtter med beskidt service, som ikke var blevet gjort rent.

Og det er ikke første gang, at Fødevarestyrelsen noterer Mexihagens manglende evne til at gøre deres service ordentlig rent. Virksomheden har i 2022 tidligere fået en indskærpelse for at bruge et Ajax-produkt til at desinficere bestikket, hvilket styrelsen ikke fandt tilstrækkeligt.

'Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der er risiko for kontaminering, når der benyttes et desinfektionsmiddel, der ikke er godkendt, og dette ikke skylles af med rigelige mængder rent drikkevand', fremgår det af rapporten.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra ejerne af Mexihagen på trods af gentagne forsøg.