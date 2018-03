Porno-babe sagsøger Donald Trump efter ballade om hemmelig aftale

Pornoskuespilleren Stephanie Clifford, der også er kendt under navnet Stormy Daniels, har sagsøgt USA's præsident, Donald Trump.

38-årige Clifford, der påstår, at hun har haft sex med Donald Trump, beder retten om at ophæve en fortrolighedsaftale, som hun underskrev kort før det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Clifford ønskede dengang at fortælle offentligheden om sit forhold til Trump, men endte altså i stedet med at underskrive en fortrolighedsaftale.

I retsdokumenter, der er kommet frem tirsdag, lyder det, at aftalen er ugyldig. Det er den angiveligt, fordi Trump aldrig selv har underskrevet den, og fordi Trumps advokat har forsøgt at presse Stephanie Clifford til stilhed.

I februar erkendte advokaten Michael Cohen, at han havde betalt Clifford 130.000 dollar for ikke at snakke om hendes påståede forhold til præsidenten.

Clifford siger, at hun i 2006 indledte et "intimt forhold" til Trump. Forholdet fortsatte angiveligt ind i 2007, hvor de to mødtes i Lake Tahoe i Nevada og i Beverly Hills i Californien. Det fremgår af tirsdagens retsdokumenter.

Gift i 2005

Trump blev gift med sin nuværende kone, Melania, i 2005.

Advokaten Michael Cohen siger, at de 130.000 dollar, han betalte til Clifford, på ingen måde er forbundet til Trump eller Trumps organisation.

Men tirsdagens søgsmål anfægter altså gyldigheden af fortrolighedsaftalen, fordi den kun er underskrevet af Clifford og Cohen.

Det hedder samtidig, at Cohen "aggressivt forsøgte at få Clifford til at tie stille, for at undgå at hun fortalte sandheden".

- For at lægge det helt fast: Forsøgene på at skræmme frøken Clifford til stilhed og "lukke hendes mund" for at "beskytte Hr. Trump" fortsætter ufortrødent, lyder det i søgsmålet.

I fortrolighedsaftalen fra 2016 refereres der til Trump og Clifford med navnene David Dennison og Peggy Peterson.